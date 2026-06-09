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Operativo en barrio Ituzaingó: atraparon al hombre requerido por delitos sexuales que tenía alerta roja de Interpol

Las autoridades guardaban desde primeras horas de la tarde afuera de una casa donde se presumía que estaba el hombre, requerido por abuso sexual en Pando.

Foto: Subrayado. Operativo en barrio Ituzaingó.

Foto: Subrayado. Operativo en barrio Ituzaingó.

Fue detenido el hombre que estaba escondido dentro de una casa en el barrio Ituzaingó y que estaba requerido desde 2024 por delitos de abuso sexual en Pando.

Interpol colaboró con la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de género de Pando para dar con el paradero del hombre, que previamente se presuponía que podía estar en el exterior, pero que finalmente localizado en la casa del barrio Ituzaingó.

El hombre es sospechoso de abusar sexualmente de su hijastra. La víctima tenía 16 años al momento de hacer la denuncia en el año 2019 y los hechos comenzaron cuando tenía cuatro años, supo Subrayado.

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La Policía montó vigilancia y estaba haciendo tareas encubiertas cuando el hombre ingresó a la vivienda, señalaron vecinos. Finalmente fue detenido.

Del procedimiento participaron policías de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), Interpol y Dirección de Investigaciones.

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