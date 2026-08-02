Una mujer de 26 años fue asesinada de varias puñaladas en la noche de este domingo en Goes y Duvimioso Terra, en Tres Cruces.
Una mujer fue asesinada de varias puñaladas en la zona de Tres Cruces
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que la pareja de la mujer, un hombre de 47 años, se encuentra detenido.
La pareja de la mujer, un hombre de 47 años, fue detenido por la Policía. La hipótesis que manejan los efectivos es que se trató de un femicidio.
Información primaria indica que ambos trabajaban en una veterinaria, lugar donde ocurrió el hecho.
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La Policía fue alertada sobre una situación de violencia y al llegar encontró a la mujer sin vida y procedió a detener al hombre.
Trabaja en la escena personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
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