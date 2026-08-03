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EL INFORME DE NUBEL CINSEROS

Comienzo de semana con persistencia de lluvias, humedad y temperatura elevada

Nubel Cisneros prevé que el tiempo siga inestable en el comienzo de esta semana, con lluvias, humedad alta y temperatura elevada para la época.

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Nubel Cisneros prevé que el tiempo siga inestable en el comienzo de esta semana, con lluvias, humedad alta y temperatura elevada para la época.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fresca con mucha nubosidad desmejorando por el norte y litoral con lluvias y lloviznas. En la tarde se mantendrá el tiempo templado, húmedo e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas.

El martes tendremos una mañana fresca y húmeda, con nubosidad variable persistiendo algunas lluvias y lloviznas aisladas en la zona norte. En la tarde se mantendrá fresco a templado con cielo parcialmente nublado, manteniéndose algunas lluvias aisladas en las primeras horas sobre las fronteras norte y noreste.

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El miércoles se espera una mañana fresca y húmeda con mucha nubosidad y la zona norte nuevamente la zona norte. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con mucha nubosidad persistiendo la inestabilidad en las zonas norte y noreste.

Lunes 3

Zona Norte: máxima 24º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 14º

Martes 4

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 14º

Miércoles 5

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 14º

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