RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

A una semana del homicidio de un niño, Policía hizo operativo en canteras del Parque Rodó y anunció más controles

La Policía informó que identificó a 25 personas y controló 14 vehículos, sin detectar picadas clandestinas como se realizaban los jueves.

Foto: Policía de Montevideo. Operativo en canteras del Parque Rodó.

Foto: Policía de Montevideo. Operativo en canteras del Parque Rodó.

A una semana del homicidio de un niño de 12 años durante un ataque a tiros en la zona de las canteras del Parque Rodó, la Policía de Montevideo dijo que reforzará los controles en el lugar.

Los efectivos hicieron un operativo en la noche del jueves, día en que se convocaban quienes hacían estas prácticas ilegales. La Policía anunció que el operativo continuará durante este viernes y sábado en la ciudad.

El despliegue forma parte del Operativo Ñandubay, que la Policía desarrolla desde comienzos de este año para prevenir picadas clandestinas, desórdenes y otros hechos que puedan afectar la seguridad vial y el orden público, según señaló.

la imm sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo, reclama alcaldesa antia
Seguí leyendo

"La IMM sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo", reclama alcaldesa Antía

En la noche del jueves fueron identificadas 25 personas y controlados 14 vehículos, sin que se constataran picadas clandestinas, agregó.

Las tareas incluyen patrullaje preventivo, observación, fiscalización vehicular y controles de personas y vehículos.

El operativo es coordinado por la Jefatura de Policía de Montevideo y cuenta con la participación de otras unidades policiales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DEL 16 AL 20 DE SETIEMBRE

Solidaridad: Nahuel y sus border collie necesitan colaboración para viajar al Mundial de Perros de Pastoreo en Escocia
METEOROLOGÍA

Inumet actualizó el aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
video: centro de montevideo

Insólito robo con un sobretodo en una cafetería permitió detener a integrantes de banda extranjera dedicada a fraude informático
justicia

Dos adolescentes condenados por difundir imágenes íntimas de una menor sin su consentimiento
INUMET

Inumet amplía advertencia amarilla para departamentos del sur por tormentas fuertes

Te puede interesar

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
EN INMEDIACIONES DE RUFINO T. DOMÍNGUEZ

Asesinaron a tiros a un adolescente en Malvín Norte; ingresaron a la casa y le dispararon varias veces
Caja de Profesionales impugnará decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres a consultas médicas video
REUNIÓN CON EL GOBIERNO

Caja de Profesionales impugnará decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres a consultas médicas
Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto
MISMAS TARIFAS

Poder Ejecutivo resolvió mantener los precios de venta al público de los combustibles en agosto

Dejá tu comentario