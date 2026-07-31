A una semana del homicidio de un niño, Policía hizo operativo en canteras del Parque Rodó y anunció más controles

Foto: Policía de Montevideo. Operativo en canteras del Parque Rodó.

A una semana del homicidio de un niño de 12 años durante un ataque a tiros en la zona de las canteras del Parque Rodó, la Policía de Montevideo dijo que reforzará los controles en el lugar.

Los efectivos hicieron un operativo en la noche del jueves, día en que se convocaban quienes hacían estas prácticas ilegales. La Policía anunció que el operativo continuará durante este viernes y sábado en la ciudad.

El despliegue forma parte del Operativo Ñandubay, que la Policía desarrolla desde comienzos de este año para prevenir picadas clandestinas, desórdenes y otros hechos que puedan afectar la seguridad vial y el orden público, según señaló.

Seguí leyendo "La IMM sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo", reclama alcaldesa Antía

En la noche del jueves fueron identificadas 25 personas y controlados 14 vehículos, sin que se constataran picadas clandestinas, agregó.

Las tareas incluyen patrullaje preventivo, observación, fiscalización vehicular y controles de personas y vehículos.

El operativo es coordinado por la Jefatura de Policía de Montevideo y cuenta con la participación de otras unidades policiales.