Operativo por alerta roja: fueron asistidas 3.206 personas y hubo dos derivaciones a centros de salud

Un total de 3.206 personas fueron asistidas en el marco del operativo interinstitucional del gobierno ante la alerta roja por frío extremo para atender a quienes viven en la calle.

De ese total, 2.246 fueron en Montevideo y 960 en el interior. En refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) alojaron a 2.571 personas y 635 en los centros de evacuación del Sinae.

El operativo realizó 227 traslados y hubo cuatro detenciones por desacato en Montevideo, considerando que la evacuación de la vía pública es obligatoria. Además, se brindó atención sanitaria a 54 personas y se realizaron dos derivaciones a centros de salud.

Desde el inicio de la alerta roja, se ocuparon un total de 22.179 plazas, 18.056 en refugios del Mides y 4.123 en centros de evacuación.