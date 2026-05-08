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Permanece grave

Operarán al bebé que fue baleado en la cabeza: le quitarán el proyectil y buscarán desinflamar la zona

El bebé de seis meses permanece grave en CTI. Los médicos le harán una limpieza quirúrgica para extraer sangre y aire acumulados en la cabeza del niño.

Actualización del estado de salud del bebé, internado grave en Hospital Pereira Rossell.

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&nbsp;Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.

 Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La ventana con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé.

El bebé de seis meses que fue baleado en la cabeza el jueves de noche en Malvín Norte será operado en las próximas horas y permanece grave en CTI con asistencia respiratoria mecánica.

Además de retirar el proyectil alojado en el cráneo, los médicos le realizarán una limpieza quirúrgica para extraer sangre y aire acumulados en la cabeza, con el objetivo de desinflamar la zona, supo Subrayado.

El ataque ocurrió en el complejo de viviendas INVE, en la zona de Dubrich y Mataojo. Según información primaria, hubo una ráfaga de disparos y se presume que fueron efectuados con armas automáticas.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado.
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Policías que patrullaban por Boix y Merino escucharon los disparos y fueron al lugar. En la esquina de Dubrich y Calle 125 una joven de 22 años se acercó a los efectivos y les dijo que su bebé tenía un disparo en la cabeza.

La madre y el niño estaban dentro de un apartamento del complejo cuando ocurrió el ataque. El bebé fue llevado primero al Hospital Pasteur, donde inicialmente le diagnosticaron un roce de bala. Luego fue derivado al Pereira Rossell, donde más estudios confirmaron que tenía un impacto de bala y el proyectil seguía alojado dentro de la cabeza.

Según la información médica conocida este viernes de mañana, el diagnóstico fue “proyectil alojado con lesión intracraneana en estado grave”.

El ataque

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La venta con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La venta con los impactos de bala en la casa donde estaba el bebé. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

En la escena, la Policía encontró ocho casquillos posiblemente de calibre 9 milímetros e impactos de bala en la ventana del frente del apartamento.

La fiscal de Flagrancia Mirna Busich fue informada del caso, quien dio aviso a su vez al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos para que estuviera al tanto de lo ocurrido.

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