Inumet emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes para zonas costeras

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) adelantó una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes debido a una depresión atmosférica que comienza a profundizarse sobre el sur del país.

La advertencia comienza a las 15:00 y será actualizada a las seis de la mañana del sábado.

Según informó el organismo, se prevén vientos sostenidos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora del sector oeste y suroeste.

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Además, ingresará una masa de aire frío que favorecerá un marcado descenso de las temperaturas.

Inumet advirtió también que en los departamentos costeros del Río de la Plata y el océano Atlántico se espera intenso oleaje por el aumento de la intensidad del viento, lo que puede generar fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua.

Advertencia amarilla

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Mirá las localidades afectadas.

Canelones: Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Parque del Plata y San Luis.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Arachania, La Paloma y La Pedrera.