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En rocha

Delincuentes rapiñaron una camioneta y se tirotearon con la Policía en ruta 10: hay dos detenidos

La rapiña fue en la zona rural de Castillos, en Rocha, mientras que la persecución terminó en ruta 10, cerca del límite con Maldonado.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado.

Foto: INF Central, cedida a Subrayado. Detención en ruta 10 en el límite entre Rocha y Maldonado.

Foto difundida por los propietarios de la camioneta.

Foto difundida por los propietarios de la camioneta.

Delincuentes rapiñaron una camioneta Volkswagen Saveiro en la mañana de este viernes en ruta 9, a diez kilómetros de la ciudad de Castillos, en Rocha. Cuando la víctima circulaba, le cerraron el paso con otro auto y bajo amenazas lo obligaron a bajarse. Además del vehículo, le llevaron dinero y documentos.

Cuando avanzaban por ruta 9 hacia Maldonado, antes de llegar al límite departamental —en la zona del balneario El Caracol— fueron interceptados por la Policía.

Allí se generó un intercambio de disparos que derivó en la detención de dos personas, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. La moto de las víctimas quedó en el lugar.
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Foto difundida por los propietarios de la camioneta.

Foto difundida por los propietarios de la camioneta.

El propietario de la camioneta, que resultó ileso, vehículo informó que hizo la denuncia ante la Policía. Señaló entonces que había sido vista por última vez en ruta 15. Y que los delincuentes le quitaron la matrícula al llevársela.

En resumen, el vehículo fue recuperado y los efectivos incautaron armas y drogas que los delincuentes llevaban consigo, indica la información policial.

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