Operación No Tier: prisión preventiva para 6 mayores e internación en el Inisa para menor por varios delitos

La Justicia imputó este martes a 6 mayores y condenó a un adolescente luego de los 14 allanamientos realizados en la ciudad de San Carlos en el marco de la Operación No Tier.

Los 6 adultos fueron imputados por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones; deberán cumplir prisión preventiva por el plazo de 150 días.

Por otra parte, el menor que contaba con requisitoria fue condenado, mediante un proceso abreviado, por un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones; deberá cumplir una medida socioeducativa de internación en el INISA por el lapso de 6 meses.

Seguí leyendo Justicia ratificó la prisión preventiva para los siete militares imputados por el caso Roslik

El caso

La Policía desarticuló dicha banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en el departamento.

Los efectivos incautaron 9 armas de fuego (dos pistolas calibre 9 mm, un revólver, dos escopetas y un rifle de precisión), Cartuchos de distintos calibres, 3 kilogramos de sustancia vegetal, 3 kilogramos de cocaína, celulares, handys, $ 290.000 y cámaras de videovigilancia.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo que los allanamientos se realizaron en la zona de Brisas del Monte. "Esta operación recién inicia, estamos trabajando (...) esto da inicio a operaciones más grandes, algunas investigaciones venían desde setiembre del año pasado", comentó.

Trezza recordó que en Brisas del Monte ya se habían realizado intervenciones que terminaron con la condena de 9 personas.

El caso estuvo bajo la órbita de la fiscal de 4° Turno Carolina Dean.

Los allanamientos se llevaron a cabo con el apoyo de la Guardia Republicana, el Grupo de Reserva Táctico (GRT), la Dirección Nacional de Hechos Complejos, la Brigada Departamental Antidrogas, las Seccionales 12.ª y 2.ª de Maldonado, el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional.