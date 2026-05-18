Comandante del Ejército cuestionó críticas que "buscan estigmatizar al soldado y desmerecer sus tareas"

El comandante del Ejército Mario Stevenazzi cuestionó las críticas que recibe la institución, algunas de las cuales dijo que se basan en el “desconocimiento” de las tareas que cumplen los soldados, pero otras, agregó, “buscan estigmatizar al soldado”.

El general Stevenazzi habló durante el acto por los 215 años del Ejército, y en el momento que hizo esta referencia fue aplaudido por militares y familiares presentes en el evento, encabezado por el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Defensa Sandra Lazo.

El comandante mencionó las distintas tareas que realiza el Ejército, desde el cumplimiento de su misión profesional hasta la colaboración en cuestiones sociales y ante emergencias climáticas.

En este marco reivindicó las miles de horas que los soldados trabajaron el año pasado para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y para los Centros Coordinadores de Emergencias de cada departamento.

Destacó que abrieron “31.000 plazas de alojamiento” para el Mides y sirvieron “34.000 comidas” para personas atendidas por este Ministerio. Además señaló que ante distintas emergencias, el Ejército realizó “287.000 traslados” con un total de “30.000 jornadas laborales de 8 horas”.

“Sin embargo seguimos escuchando algunas manifestaciones críticas a la Institución y sus integrantes. Estamos convencidos que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento, pero da la impresión que otras buscan estigmatizar al soldado y desmerecer sus tareas, y por lo tanto tiene otros objetivos. Estas últimas también afectan a sus familiares, padres, madres, hijos que son directamente receptores de esta mirada sesgada”, apuntó Stevenazzi, y fue allí cuando surgieron aplausos entre los integrantes al acto en el Complejo Deportivo del Ejército, en Bulevar Artigas.

“En otras ocasiones, desde diversos ámbitos y sin la consulta o el análisis adecuado se propone la intervención del Ejército nacional en temas ajenos a nuestras competencias o actividades, generando una expectativa de rápida solución a situaciones que quizás ni tengamos la capacidad de dar”, agregó Stevenazzi, en referencia (aunque sin nombrarlo directamente) a los planteos de que el Ejército colabora más directamente en la seguridad ciudadana.

“En cualquier caso, si podemos ayudar, siempre lo hacemos, y los ciudadanos de este país lo tienen bien claro”, concluyó sobre el punto.

Cuando Stevenazzi terminó su discurso y volvió al estrado, saludó a la ministra Lazo y al presidente Orsi con un apretón de manos, como es habitual. Ya sentado, Orsi le sonrió a Stevenazzi y le palmeó el brazo un par de veces.