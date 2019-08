"Operación hermanos", la película de estreno que relata una epopeya con un héroe uruguayo

Evans personifica al héroe de la historia, un agente de Mossad, el servicio secreto exterior israelí que logró en 1979 sacar adelante la travesía compleja y peligrosa, a pie, por el desierto hasta la frontera con Sudán.

Lo curioso y llamativo para los uruguayos es que el actor representa a un hombre de carne y hueso llamado Daniel Limor, nacido en Uruguay en 1945, criado en el Parque Rodó, estudiante del Colegio Elbio Fernández miembro del movimiento juvenil judío Bnei Akiva.

En entrevista con la periodista Ana Jerozolimski en Montevideo Portal, Limor contó cómo fue en la realidad en increíble episodio de traslado de etíopes hacia Israel, y cómo terminó asesorando al guionista y a Gideon Raff, director de la película producida por Netflix.

Daniel-Limor-ex-agente-del-Mossad.jpg Daniel Limor, exagente del Mossad. Estudió en el Colegio Elbio Fernández y cada año viene a la cena anual de exalumnos. Actualmente tiene 74 años. http://porisrael.org/

"El director me contactó hace unos dos años. Me ofrecieron plata pero yo no quise aceptar dinero. Nunca cobré nada por esto, porque este tema no me pertenece a mí sino al pueblo judío. Yo hice lo que hice, como emisario del pueblo judío", dijo Limor, quien viajó al set de filmación y habló durante horas con los actores protagonistas de la historia.

El resort del que habla el título original de la película refiere al punto central de la puesta en escena montada por el Mossad para encubrir el operativo.

Los agentes del Mossad se infiltraron fingiendo ser empresarios hoteleros para poder llevar a cabo su misión.

La periodista uruguaya radicada en Israel habló con Limor, quien es un asiduo visitante de Montevideo, pese a que se fue de Montevideo en 1961, con apenas 16 años.

"Sigo en contacto hasta ahora con mis compañeros de estudios y trato de ir todos los años al banquete anual de la clase. Yo era el único judío. Y mis amigos siempre que voy, compran una parrilla nueva y carne kosher para mí".

No sabía una palabra de hebreo cuando llegó a Israel y tuvo problemas de adaptación en los primeros años

"En tres años me echaron de 3 ó 4 yeshivot (A.J: plural de yeshiva). Al final encontré una en la que me aceptaron y que yo acepté", contó.

"No estudiaba, molestaba, enseñaba a los demás a jugar al fútbol en lugar de ir a la clase. En una de las yeshivot en la que estuve un año, en Jerusalem, nos agarraron a varios muchachos en la cocina sin permiso. Habíamos roto el candado de la cocina para hacernos papas fritas y huevos fritos, así que el director de la yeshiva nos echó. Pero en la yeshivá de Kerem Yavne estudié bien, aprendí algo, y luego me fui a hacer el servicio militar".

Tras pasar un tiempo como soldado, en 1967 fue reclutado por la Mossad. Cuando llegó al país ni siquiera había oído hablar de la famosa agencia de espionaje.

Doce años después lo llamó su jefe para contarle que tenía una misión especial para él en Etiopía. "Me dijeron que esa era una misión para un charrúa", contó.

La asignación tuvo una clara razón: "Yo tenía una posición de responsabilidad en el continente africano, por lo cual tenía alguna noción de cómo se trabaja en África. Como el tema era traer a los judíos de Etiopía, me mandaron hacer un viaje de estudio para ver cómo se los podía sacar, para ver dónde están, cómo están dispersados por el país. Hice dos viajes a Etiopía para ver diferentes zonas en las que era muy difícil circular. En aquella época ya había gobierno comunista y no pude ir como israelí. Claro que las razones por las que supuestamente iba, eran otras, no las verdaderas".

Fue una operación inusitada para el Mossad, en general abocado a cuestiones muy distintas que un rescate.

"Descubrimos que era casi imposible evacuar a esta gente directamente de Etiopía, por muchas razones y al final operamos en Sudán. Era complicado porque es un país árabe, enemigo, que participó en las guerras contra Israel. Siempre mandaron unidades a luchar con Egipto contra nosotros. Era un país muy hostil a los occidentales porque eran musulmanes extremistas", dijo Limor.

El uruguayo ha seguido en contacto con muchos de aquellos etíopes que fueron rescatados por él.

"En mi reciente viaje a Sudáfrica, invitado por la Federación Judía, me encontré con Dani Abebe, periodista, que está allí trabajando como emisario de un movimiento juvenil judío en Johannesburgo, y que llegó a Israel de Etiopía cuando tenía 8 años, en uno de los operativos que yo organicé. Años atrás me buscó, me encontró, me dijo "no me conoces, pero yo sé quién eres, porque me trajiste a mí y a mi familia de Etiopía por Sudán, y ahora te quiero entrevistar".

El encuentro devino en entrevista para el diario "Hair" de Jerusalem".

Ese operativo le dejó muchos amigos que aún están en contacto.

"Estoy en un grupo de whatsapp en el que hay muchos de ellos, ni sé cuántos, en el que soy el único blanco. Es un grupo, todos, de quienes llegaron a Israel en aquellos operativos. Hoy hay entre ellos oficiales de policía, abogados, de todo".

La película fue, de algún modo para él, cerrar un círculo. Por su propia condición profesional, la discreción es algo intrínseco. Pero después de tantos años entendió que la historia no le pertenece.

Limor contó que puso una sola condición para asesorar a la producción situada en Namibia: "Eso fue una operación combinada entre los judíos etíopes y quienes vinimos desde Israel . Cada uno hizo su parte. Uno sin el otro, nada habría servido. Ninguno de nosotros, ni el Mossad ni el ejército , habríamos podido llevar a cabo esta misión sin la ayuda y más que eso aún, de los mismos judíos que llegaron a Israel con nosotros. Le dije "si eres capaz de transmitir este mensaje, te ayudo".

"No quería que sea la historia de héroes blancos que vienen a salvar a los pobres negritos. No, eso no es para mí", dijo.

Fue especial encontrarse con la actor que iba a representarlo a él y al etíope que lo ayudó en la coordinación del operativo. Los artistas iban a tener que revivir un momento muy especial de su vida y los sentimientos que tuvo que atravesar.

La relación entre los dos protagonistas de la historia de algún modo da nombre en español a la película.

"No es casualidad que llamé a esto "Mivtsa Ajim", "Operación Hermanos" por la relación que se desarrolló entre nosotros. Fue propia de hermanos. Quedamos unidos para siempre, nosotros y nuestras familias", señaló Limor.

Ferede Aklum "era mi socio y mi hermano. Lamentablemente falleció",agregó.

"Para mí lo esencial era destacar la relación muy estrecha que yo tuve con el judío etíope que era mi hermano, mi socio en todo esto, que eso se vea. Porque fue un trabajo conjunto", comentó.

En general quedó contento porque el mensaje quedó en la película.

Por último concluyó sobre el contenido del film: "Hay algunos efectos bien tipo Hollywood de algunas cosas que no hubo en la realidad. Será para vender mejor la película. Pero hay muchas partes muy fieles.Para mí lo esencial era destacar la relación muy estrecha que yo tuve con el judío etíope que era mi hermano, mi socio en todo esto, que eso se vea. Porque fue un trabajo conjunto"