RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESBARATAN ORGANIZACIÓN

Operación Goro: 12 condenados e imputados tras 22 allanamientos en Salto

La Brigada Departamental Antidrogas incautó armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, joyas y varios vehículos.

Ministerio del Interior

Ministerio del Interior

Fueron condenadas e imputadas en las últimas horas 12 personas en el marco de la Operación Goro, llevada adelante por la Jefatura de Policía de Salto, a través de la Brigada Departamental Antidrogas y bajo la dirección de la Fiscalía de 3.º Turno.

La Justicia condenó a seis hombres mayores de edad por la comisión de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, agravados en calidad de autor y un delito de receptación, las penas van desde los 2 años y 4 meses de penitenciaría hasta los 4 años y 8 meses de penitenciaría.

También fue condenado un hombre, mayor de edad, por tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas agravado y un delito de porte de arma de fuego por reincidente, en calidad de autor, a la pena de 3 años y 9 meses de penitenciaría.

acompanante de moto murio en siniestro de transito en punta del este; el conductor sufrio politraumas leves
Seguí leyendo

Acompañante de moto murió en siniestro de tránsito en Punta del Este; el conductor sufrió politraumas leves

Además, fueron condenadas tres mujeres, mayores de edad, por un delito de encubrimiento agravado en calidad de autor a la pena de 9 meses de prisión a cumplirse en régimen libertad a prueba.

Otro hombre fue imputado por la comisión de reiterados delitos de negociación de sustancias estupefacientes agravado en calidad de autor; deberá cumplir prisión preventiva por el lapso de 120 días.

Por último, un hombre mayor de edad fue imputado y deberá cumplir medidas cautelares durante 120 días: fijar domicilio ante la sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal.

El operativo contó con la participación de unos 250 efectivos provenientes de la Jefaturas de Paysandú, Tacuarembó y Artigas, Dirección Nacional Guardia Republicana, Dirección de Aviación Policial, Dirección General del Centro de Comando Unificado y Sanidad Policial.

En los 22 allanamientos, los efectivos incautaron armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, joyas y varios vehículos.

Los mismos se realizaron en zonas al sur de la ciudad de Salto, como Salto Nuevo, Constitución, Ceibal y Quiroga, logrando la detención de más de 15 personas, entre ellas los principales objetivos de la investigación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años

Te puede interesar

Bielsa en conferencia: Me mantengo con la misma fuerza que desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial video
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa en conferencia: "Me mantengo con la misma fuerza que desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial"
Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó a Bolivia video
CINCO CASOS ERAN SOSPECHOSOS

Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó a Bolivia
Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos video
ALLANAMIENTOS EN COLONIA Y MONTEVIDEO

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos

Dejá tu comentario