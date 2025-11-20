Operación Goro: 12 condenados e imputados tras 22 allanamientos en Salto

Fueron condenadas e imputadas en las últimas horas 12 personas en el marco de la Operación Goro , llevada adelante por la Jefatura de Policía de Salto , a través de la Brigada Departamental Antidrogas y bajo la dirección de la Fiscalía de 3.º Turno.

La Justicia condenó a seis hombres mayores de edad por la comisión de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, agravados en calidad de autor y un delito de receptación, las penas van desde los 2 años y 4 meses de penitenciaría hasta los 4 años y 8 meses de penitenciaría.

También fue condenado un hombre, mayor de edad, por tráfico de sustancias estupefacientes prohibidas agravado y un delito de porte de arma de fuego por reincidente, en calidad de autor, a la pena de 3 años y 9 meses de penitenciaría.

Además, fueron condenadas tres mujeres, mayores de edad, por un delito de encubrimiento agravado en calidad de autor a la pena de 9 meses de prisión a cumplirse en régimen libertad a prueba.

Otro hombre fue imputado por la comisión de reiterados delitos de negociación de sustancias estupefacientes agravado en calidad de autor; deberá cumplir prisión preventiva por el lapso de 120 días.

Por último, un hombre mayor de edad fue imputado y deberá cumplir medidas cautelares durante 120 días: fijar domicilio ante la sede y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal.

El operativo contó con la participación de unos 250 efectivos provenientes de la Jefaturas de Paysandú, Tacuarembó y Artigas, Dirección Nacional Guardia Republicana, Dirección de Aviación Policial, Dirección General del Centro de Comando Unificado y Sanidad Policial.

En los 22 allanamientos, los efectivos incautaron armas, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes, joyas y varios vehículos.

Los mismos se realizaron en zonas al sur de la ciudad de Salto, como Salto Nuevo, Constitución, Ceibal y Quiroga, logrando la detención de más de 15 personas, entre ellas los principales objetivos de la investigación.