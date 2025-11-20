RECIBÍ EL NEWSLETTER
boulevard Artigas y Los Alpes

Acompañante de moto murió en siniestro de tránsito en Punta del Este; el conductor sufrió politraumas leves

El siniestro de tránsito fatal tuvo lugar en boulevard Artigas y Los Alpes. El auto era conducido por un hombre de nacionalidad brasileña que resultó ileso.

siniestro-fatal-punta-del-este

Información de la Jefatura de Policía de Maldonado indica que el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre un siniestro de tránsito grave.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que un auto, conducido por un hombre de nacionalidad brasileña, y una moto habían impactado en dicha intersección.

un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado
Seguí leyendo

Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado

El acompañante del birrodado, de 22 años, fue asistido por personal médico en el lugar, constatándose su fallecimiento. Por su parte, el conductor fue diagnosticado con “politrauma leve de alta cinemática” y derivado a un centro asistencial.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y personal de Tránsito de la Intendencia de Maldonado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Policía rescató a un niño de 2 años que había sido raptado en Flores: hay tres detenidos
PAYSANDÚ

Familia denuncia golpiza a alumna dentro de la escuela; se encuentra internada por sangrado en el bazo
EN LAVALLEJA

Niño de 9 años cayó a un tajamar y una joven de 18 intentó rescatarlo, pero ambos se ahogaron
EN ENERO, MONTAÑA RUSA

El 20 de diciembre reabrirá el Parque Rodó con nuevas atracciones tras 9 meses sin funcionar por remodelación
LAS PIEDRAS

Un hombre fue enviado a la cárcel por abuso sexual contra su hija por más de 30 años

Te puede interesar

Bielsa en conferencia: Me mantengo con la misma fuerza que desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial video
SELECCIÓN URUGUAYA

Bielsa en conferencia: "Me mantengo con la misma fuerza que desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial"
Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó a Bolivia video
CINCO CASOS ERAN SOSPECHOSOS

Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en familia de Río Negro que viajó a Bolivia
Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos video
ALLANAMIENTOS EN COLONIA Y MONTEVIDEO

Operación Delta: 29 condenados y un imputado por drogas, tráfico de armas y municiones, y otros delitos

Dejá tu comentario