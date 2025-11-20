Acompañante de moto murió en siniestro de tránsito en Punta del Este; el conductor sufrió politraumas leves

El acompañante de una moto murió en un siniestro de tránsito que tuvo lugar en la tarde de este jueves en boulevard Artigas y Los Alpes, en Punta del Este .

Información de la Jefatura de Policía de Maldonado indica que el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre un siniestro de tránsito grave.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron que un auto, conducido por un hombre de nacionalidad brasileña, y una moto habían impactado en dicha intersección.

Seguí leyendo Un menor y un joven que circulaban en moto murieron tras impactar contra una columna del alumbrado

El acompañante del birrodado, de 22 años, fue asistido por personal médico en el lugar, constatándose su fallecimiento. Por su parte, el conductor fue diagnosticado con “politrauma leve de alta cinemática” y derivado a un centro asistencial.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y personal de Tránsito de la Intendencia de Maldonado.