Usaban un club canábico como fachada pero distribuían droga a varias bocas en Nuevo París: fueron condenados

Los dos hermanos encargados del club canábico no tenían antecedentes.

La Justicia condenó en las últimas horas a dos hermanos y un tercer hombre que usaban como fachada un club canábico ubicado en Aguada para vender droga a bocas en Nuevo París. Así lo estableció la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo tras una investigación que terminó con los tres responsables penados.

De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, los dos hermanos se encargaban del negocio, mientras que un tercero era el encargado de distribuir la droga. Las casas de estos tres fueron allanadas; la Policía incautó 5 kilos de marihuana, $500 mil, balanzas de precisión y celulares.

Durante esos procedimientos fueron detenidos los delincuentes, que obtuvieron luego una pena judicial de 2 años y 3 meses por suministro de drogas prohibidas. Los hermanos no tenían antecedentes penales.

La investigación policial comenzó a partir de una denuncia anónima que llegó a la Policía.