Usaban un club canábico como fachada pero distribuían droga a varias bocas en Nuevo París: fueron condenados

La Justicia condenó en las últimas horas a dos hermanos y un tercer hombre que usaban como fachada un club canábico ubicado en Aguada para vender droga a bocas en Nuevo París. Así lo estableció la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo tras una investigación que terminó con los tres responsables penados.
Los delincuentes usaban como pantalla el club canábico, ubicado en Aguada, para ocultar la otra actividad. Dos de ellos son hermanos y tenían como "plan de negocio" abastecer bocas de drogas.
De acuerdo con la información policial a la que accedió Subrayado, los dos hermanos se encargaban del negocio, mientras que un tercero era el encargado de distribuir la droga. Las casas de estos tres fueron allanadas; la Policía incautó 5 kilos de marihuana, $500 mil, balanzas de precisión y celulares.
Durante esos procedimientos fueron detenidos los delincuentes, que obtuvieron luego una pena judicial de 2 años y 3 meses por suministro de drogas prohibidas. Los hermanos no tenían antecedentes penales.
La investigación policial comenzó a partir de una denuncia anónima que llegó a la Policía.
