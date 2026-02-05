Operación Boomerang: desbarataron banda dedicada a la venta de drogas, hay ocho condenados

En el marco de la Operación Boomerang, la Policía de Colonia junto a la Fiscalía desbarataron una organización dedicada a la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes, así como a la administración de recursos financieros provenientes de actividades ilícitas.

La Fiscalía Departamental de Rosario logró la condena, mediante proceso abreviado, de ocho personas por los delitos de suministro de sustancias estupefacientes, tráfico interno de armas de fuego y municiones y encubrimiento.

Los condenados cumplirán penas privativas de libertad que varían según el grado de participación y la entidad de los delitos cometidos, que van desde los 12 meses de prisión a 3 años y 9 meses de penitenciaría.

La investigación se realizó a partir de interceptaciones legales de comunicaciones, seguimientos, análisis de movimientos económicos, incautaciones de drogas, dinero, vehículos y dispositivos electrónicos.

La Fiscalía logró reunir evidencia suficiente para atribuir a los involucrados la participación en distintos niveles de la organización, desde funciones de liderazgo y coordinación logística hasta tareas de custodia, comercialización y apoyo operativo.

La Justicia dispuso el decomiso de dinero, bienes muebles, vehículos, dispositivos electrónicos y otros activos y su remisión a la Junta Nacional de Drogas.