RECIBÍ EL NEWSLETTER
JUAN LACAZE-COLONIA

Operación Boomerang: desbarataron banda dedicada a la venta de drogas, hay ocho condenados

El procedimiento fue realizado por la Brigada Departamental Antidrogas de Colonia junto a Fiscalía, en la ciudad de Juan Lacaze.

móviles-cerro-policia

En el marco de la Operación Boomerang, la Policía de Colonia junto a la Fiscalía desbarataron una organización dedicada a la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes, así como a la administración de recursos financieros provenientes de actividades ilícitas.

La Fiscalía Departamental de Rosario logró la condena, mediante proceso abreviado, de ocho personas por los delitos de suministro de sustancias estupefacientes, tráfico interno de armas de fuego y municiones y encubrimiento.

Los condenados cumplirán penas privativas de libertad que varían según el grado de participación y la entidad de los delitos cometidos, que van desde los 12 meses de prisión a 3 años y 9 meses de penitenciaría.

Tres detenidos en San Carlos por venta drogas. Armas, drogas y dinero incautados. Foto: Martín Corujo, corresponsal de Subrayado.
Seguí leyendo

Tres detenidos en operativo contra la venta de drogas en San Carlos: incauta cocaína, marihuana y armas

La investigación se realizó a partir de interceptaciones legales de comunicaciones, seguimientos, análisis de movimientos económicos, incautaciones de drogas, dinero, vehículos y dispositivos electrónicos.

La Fiscalía logró reunir evidencia suficiente para atribuir a los involucrados la participación en distintos niveles de la organización, desde funciones de liderazgo y coordinación logística hasta tareas de custodia, comercialización y apoyo operativo.

La Justicia dispuso el decomiso de dinero, bienes muebles, vehículos, dispositivos electrónicos y otros activos y su remisión a la Junta Nacional de Drogas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TODOS EXTRANJEROS

Nueve de los 11 detenidos por el túnel en Ciudad Vieja vivían desde diciembre en casa alquilada en El Pinar
PABLO CASÁS

"No es que sea una organización que todos tenían relaciones entre ellos", afirmó abogado de detenidos por el túnel
Pronóstico

Advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades del este
MUNICIPIO E

En marzo, comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
HISTORIA

Montevideo subterráneo: qué hay debajo del asfalto, historia de las alcantarillas y túneles en la ciudad

Te puede interesar

Captura de imagen de transmisión de Cámara de Representantes. Javier Radiccioni, exdiputado del PN.
prisión preventiva

Exdiputado Javier Radiccioni fue imputado por violencia doméstica; PN derivó el caso a Comisión de Ética
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi diserta ante empresarios en China.
Vuelve el sábado

Ante 170 empresarios chinos, Orsi buscó reforzar comercio e inversiones en el cierre de su gira
Foto: AFP.
fondo monetario internacional

Uruguay pidió cooperación al FMI para mejorar las prácticas fiscales

Dejá tu comentario