Tres detenidos en operativo contra la venta de drogas en San Carlos: incauta cocaína, marihuana, armas y dinero

Tres detenidos en San Carlos por venta drogas. Armas, drogas y dinero incautados. Foto: Martín Corujo, corresponsal de Subrayado.

La Policía de Maldonado investiga desde octubre del 2025 a un grupo criminal por la venta de drogas en San Carlos .

Por este caso ya hubo delincuentes detenidos, algunos imputados y otros condenados, y ahora, en un nuevo operativo, se suman tres detenidos .

Se trata de dos hombres y una mujer que declaran ante Fiscalía al ser detenidos en varios allanamientos realizados en distintas zonas de San Carlos. Uno de los detenidos ya tenía antecedentes por suministro de drogas.

Seguí leyendo Un hombre de 28 años fue apuñalado y lo dejaron grave en Barrio Sur

En estos allanamientos participó la Brigada Departamental Antidrogas con apoyo de la Guardia Republicana.

La Policía incautó ahora 4,3 kilos de cocaína y tres bolsas con marihuana que superan un kilo en total.

También halló más de 100.000 pesos en billetes de baja denominación, dos pistolas 9mm, un subfusil de la Policía Argentina, dos rifles, tres escopetas y más de 150 municiones 9mm.

Además, los delincuentes tenían una balanza de precisión, celulares, una camioneta, un camión y una moto. Todo incautado.