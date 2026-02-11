Un ómnibus se prendió fuego en la tarde de este miércoles en la ruta 8, a la altura del kilómetro 23, en la zona de Los Aromos.
Ómnibus del transporte público se prendió fuego en ruta 8, en la zona de Los Aromos; no hubo lesionados
El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 23. El coche circulaba desde Montevideo a Pando y había tenido un desperfecto minutos antes.
Bomberos confirmó a Subrayado que efectivos de la Unidad Operativa del Destacamento Pando concurrieron al lugar y constataron que el vehículo no tenía pasajeros ni conductor. Minutos antes había tenido un desperfecto.
No hubo personas lesionadas ni fallecidas.
Los bomberos tuvieron que solicitar apoyo hídrico para reforzar las tareas de extinción; el fuego fue controlado.
El coche circulaba desde Montevideo a Pando.
