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EN SAN SALVADOR Y REQUENA

Olla La Rodó alimenta a unas 100 personas todos los viernes gracias al trabajo de voluntarios; necesitan colaboración

Colaboran en la olla integrantes de la comparsa, vecinos, amigos. “Siempre se necesitan manos”, añadió Gabriela. También necesitan donaciones para hacer comidas de olla.

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La olla popular de la Casa Cultural La Rodó funciona todos los viernes, desde las 17:30 horas, en San Salvador y Requena. Allí entregan merienda y cena desde hace seis años. Las preparaciones están en manos de voluntarios que se acercan hasta allí para que sea posible. Los usuarios son unas 100 personas.

La organización necesita donaciones para cocinar, sobre todo comida de olla. También, manos que quieran colaborar. El teléfono de contacto es 099 282 165.

Los voluntarios se acercan “a cocinar, a preparar la logística en la semana para llegar al objetivo y poder preparar la merienda y la cena todos los viernes”, sostuvo Gabriela García, directora de La Rodó.

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Quienes se acercan son personas en situación de calle, “pero también personas mayores o jóvenes que no pueden afrontar ese plato de comida y es muy común que personas que tienen su domicilio se arrimen a buscar ese plato de comida también”.

Colaboran en la olla integrantes de la comparsa, vecinos, amigos. “Siempre se necesitan manos”, añadió Gabriela.

La olla surgió en la pandemia, por la propia necesidad de algunos compañeros de la comparsa. “Después vimos la necesidad del barrio y se siguió ampliando, porque a veces vienen personas de otros barrios”, indicó.

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