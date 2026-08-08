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SALTO

Dos motociclistas murieron en dos siniestros de tránsito ocurridos en ruta 3 a 300 metros de distancia

Las víctimas fueron un hombre de 52 años, que falleció pasadas las 5 de la mañana, y un joven de 20, que murió sobre las 13 horas tras ser embestido por un camión.

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Foto: Policía Caminera

Dos motociclistas murieron este sábado de mañana en dos siniestros de tránsito ocurridos en ruta 3 y avenida Pascual Harriague, en Salto, a unos 300 metros de distancia un choque del otro.

Pasadas las 5 de la mañana, un hombre de 52 años murió y un joven de 25 resultó politraumatizado grave tras el choque entre dos motos, que se produjo a la altura del kilómetro 486,800 de la ruta 3.

La víctima fatal circulaba hacia el sur, mientras que el motociclista de 25 años lo hacía en sentido contrario, cuando por causas que se investigan, ambos vehículos chocaron. El herido fue trasladado al Hospital Regional de Salto.

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Sobre las 13 horas, un joven de 20 años murió como consecuencia de un siniestro en el que intervinieron tres vehículos. El hecho se produjo a la altura del kilómetro 487,100 de la ruta 3.

Dos motos que circulaban hacia el norte chocaron entre sí, lo que provocó que uno de los conductores fuera embestido por un camión con semirremolque que se desplazaba en sentido contrario. Un joven de 20 años murió en el lugar, mientras que la conductora de la conductora de la otra moto fue trasladada en grave estado.

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