Ojeda sobre participación de militares en patrullaje: "Un giro de 180 grados en la política de seguridad del gobierno"

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, consideró que la propuesta de patrullar con vehículos militares los barrios con mayores niveles de violencia criminal "es un giro de 180 grados en la política de seguridad del gobierno".

Ojeda dijo que desde hace un tiempo ha reclamado "policializar" algunos de los barrios más conflictivos, no solo en Montevideo sino también en el interior. "No puede ser que el fiscal de Durazno tenga que pedir un traslado porque tiene miedo por su vida", indicó. "No puede ser que tengamos en Uruguay zonas de guerra narco a cielo abierto liberadas", agregó.

El legislador colorado instó a tomar el control del territorio para enfrentar al narcotráfico. "Esto es una guerra. Ellos contra nosotros, nosotros contra ellos", afirmó. "Yo vengo con buenos ojos que el gobierno haya entendido lo que le venimos reclamando y empiece a tomar acciones", manifestó.

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