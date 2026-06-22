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Orsi anunció que vehículos del Ejército patrullarán algunos barrios para "redoblar combate contra el crimen organizado"

El mandatario se refirió al trabajo conjunto entre los ministerios de Defensa, Interior y Economía para esta decisión.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que personal militar patrullará barrios con presencia de crimen organizado.

"A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin", señaló el presidente en su cuenta de X.

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Entre los objetivos de esta decisión está disuadir y prevenir homicidios en zonas conflictivas, así como el uso en operativos focalizados. Deberán ser conducidos por militares, informó este lunes el semanario Búsqueda.

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"Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones; son doce en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional. Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea", dijo el ministro ante la Comisión de Diputados, según consta de la versión taquigráfica.

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