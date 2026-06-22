El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que personal militar patrullará barrios con presencia de crimen organizado.
Orsi anunció que vehículos del Ejército patrullarán algunos barrios para "redoblar combate contra el crimen organizado"
El mandatario se refirió al trabajo conjunto entre los ministerios de Defensa, Interior y Economía para esta decisión.
"A partir de un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin", señaló el presidente en su cuenta de X.
Entre los objetivos de esta decisión está disuadir y prevenir homicidios en zonas conflictivas, así como el uso en operativos focalizados. Deberán ser conducidos por militares, informó este lunes el semanario Búsqueda.
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"Estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional que está muy avanzado para que en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional que están afectados a este tipo de operaciones; son doce en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional. Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad y afectados a los operativos Dominio y Atenea", dijo el ministro ante la Comisión de Diputados, según consta de la versión taquigráfica.
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