Manini Ríos se reunió con Orsi por Rendición de Cuentas y propuso un impuesto transitorio a bancos y financieras

Guido Manini Ríos entrando a la Torre Ejecutiva para reunirse con el presidente Orsi.

El exsenador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se reunió este jueves de mañana con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno).

Manini le llevó al presidente un conjunto de propuestas para incluir en la Rendición de Cuentas que por estos días estudia la Cámara de Diputados, donde Cabildo Abierto tiene dos legisladores que resultarán claves para aprobar o no el proyecto de ley del gobierno.

El Frente Amplio no tiene mayoría en Diputados y ante el anuncio de que los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente no votarán en general la Rendición de Cuentas, el oficialismo necesita los dos votos de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto de ley que, entre otras cosas, adjudica nuevos recursos presupuestales para el año 2027.

Seguí leyendo Manini Ríos presentará a Orsi seis propuestas que pretende incluir en la Rendición; algunas con cambios impositivos

Entre otras cosas, Manini Ríos le propuso a Orsi crear un impuesto transitorio a bancos y empresas financieras que dan créditos a la población. Manini fundamenta este nuevo impuesto "tras años recientes de ganancias extraordinarias" de estas empresas.

Este nuevo impuesto, "temporal" dice Manini, podría ser del 5% sobre las ganancias. En el documento que el exsenador mostró a la prensa indica que el sector financiero tuvo en los últimos años ganancias que "superaron los mil millones de dólares".

Las propuestas de Manini Ríos y Cabildo Abierto:

Manini plantea crear un impuesto transitorio a bancos comerciales y empresas de crédito: