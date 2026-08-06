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TRIPLE ADVERTENCIA DE METEOROLOGÍA

Advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas para casi todo el país, y alerta por viento muy fuerte con rachas de 120 km/h

Meteorología extendió a todo el país la advertencia naranja por tormenta muy fuertes y severas, y agregó una doble advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y fuertes según la zona.

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Meteorología actualizó antes del mediodía de este jueves la advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas, y la extendió a todo el país, con una vigencia prevista hasta la hora 16.

“El área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

Advertencia naranja por vientos muy fuertes

Foto: archivo Subrayado.
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A la advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas, se agrega una advertencia amarilla para otra zona

Esta advertencia comienza a regir este jueves a la hora 18 y se mantiene vigente hasta las 6 de la mañana del viernes 7.

“El área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 60-80 km/h con rachas entre 90-120 km/h y puntualmente superiores”, dice el informe oficial.

Advertencia amarilla por vientos fuertes

Por otro lado hay una advertencia amarilla por vientos fuertes, que también comienza a las 18 horas de este jueves y se extiende hasta las 6 AM del viernes.

“El área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 50-60 km/h con rachas entre 70-90 km/h y puntualmente superiores”, dice Meteorología.

La triple advertencia de Meteorología:

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