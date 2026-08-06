Meteorología actualizó antes del mediodía de este jueves la advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas, y la extendió a todo el país, con una vigencia prevista hasta la hora 16.
Advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas para casi todo el país, y alerta por viento muy fuerte con rachas de 120 km/h
Meteorología extendió a todo el país la advertencia naranja por tormenta muy fuertes y severas, y agregó una doble advertencia naranja y amarilla por vientos muy fuertes y fuertes según la zona.
“El área será afectada por tormentas muy fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.
Advertencia naranja por vientos muy fuertes
A la advertencia naranja por tormentas muy fuertes y severas, se agrega una advertencia amarilla para otra zona
Esta advertencia comienza a regir este jueves a la hora 18 y se mantiene vigente hasta las 6 de la mañana del viernes 7.
“El área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 60-80 km/h con rachas entre 90-120 km/h y puntualmente superiores”, dice el informe oficial.
Advertencia amarilla por vientos fuertes
Por otro lado hay una advertencia amarilla por vientos fuertes, que también comienza a las 18 horas de este jueves y se extiende hasta las 6 AM del viernes.
“El área será afectada por vientos sostenidos del sector Sur con velocidades entre 50-60 km/h con rachas entre 70-90 km/h y puntualmente superiores”, dice Meteorología.
La triple advertencia de Meteorología:
Dejá tu comentario