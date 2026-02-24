Ojeda: "No puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos que tenemos hoy"

Hubo una reunión entre dirigentes del Partido Colorado para analizar el tema seguridad. El secretario general del partido, Andrés Ojeda, se refirió a una “situación crítica e inaceptable" y aseguró que en febrero, hasta el momento, hubo 22 asesinatos.

“No puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos que tenemos hoy. Creemos que la seguridad pública es central para la gente”, sostuvo Ojeda.

“Si en algún momento se habló de ‘educación, educación, educación’, hoy el tema es ‘seguridad, seguridad, seguridad’”, reiteró y cuestionó que no hay proyectos de ley en el Parlamento referido a esta temática.

“Tenemos al gobierno el 100 por ciento del día dedicado a hablar de Cardama y no hablar de los muertos que se acumulan detrás de una gestión que no reacciona”, dijo.