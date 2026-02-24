RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO COLORADO

Ojeda: "No puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos que tenemos hoy"

El Partido Colorado se reunió este martes para tratar "situación crítica e inaceptable" en materia de seguridad en el país.

ANDRES-OJEDA-PARTIDO-COLORADO-SEGURIDAD

Hubo una reunión entre dirigentes del Partido Colorado para analizar el tema seguridad. El secretario general del partido, Andrés Ojeda, se refirió a una “situación crítica e inaceptable" y aseguró que en febrero, hasta el momento, hubo 22 asesinatos.

“No puede ser que temas como el de Cardama tapen o escondan la epidemia de asesinatos que tenemos hoy. Creemos que la seguridad pública es central para la gente”, sostuvo Ojeda.

“Si en algún momento se habló de ‘educación, educación, educación’, hoy el tema es ‘seguridad, seguridad, seguridad’”, reiteró y cuestionó que no hay proyectos de ley en el Parlamento referido a esta temática.

rio negro reabre debate sobre tributo declarado inconstitucional
Seguí leyendo

Río Negro reabre debate sobre tributo declarado inconstitucional

“Tenemos al gobierno el 100 por ciento del día dedicado a hablar de Cardama y no hablar de los muertos que se acumulan detrás de una gestión que no reacciona”, dijo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario