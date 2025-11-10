Ojeda afirma que informe de la Jutep sobre Danza "es un disparate", tras lectura jurídica encargada a grado 5

El Parido Colorado recibió una lectura jurídica del grado 5 en Derecho Constitucional, Ruben Correa Freitas, respecto a lo informado y resuelto por la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ) sobre la situación de Álvaro Danza en ASSE .

"Básicamente dice que es un disparate el informe" de la Jutep, sostuvo el secretario general del Partido Colorado , Andrés Ojeda , luego de recibir el informe y de dialogar con el catedrático.

En su informe, Correa Freitas analiza en particular lo deducido por la Jutep respecto al artículo 200 de la Constitución y expresa: "En definitiva, considero que la interpretación que debe realizarse del art. 200 de la Constitución de la República, es la interpretación literal, porque el texto es claro, no admite dudas, tanto cuando establece una incompatibilidad en el inciso primero, como cuando dispone una prohibición en el inciso tercero. Por lo tanto, no es necesario recurrir a otros métodos de interpretación, debiendo ser rigurosos y estrictos porque se trata nada menos de que normas de ética en la función pública".

Por recomendación del catedrático, el Partido Colorado, a través de sus parlamentarios, hará una consulta al Tribunal de Cuentas sobre acuerdos entre ASSE y mutualistas privadas para verificar su legalidad.

"Nos advierte sobre todos los contratos o resoluciones firmadas o resueltas por este directorio con Álvaro Danza presidente, especialmente con aquellas contrataciones o relacionamientos con las mutualistas privadas de las que él era empleado", sostuvo el senador.

"Lo de Danza no se sostiene y no se arregla con la renuncia tardía a los cargos privados", remarcó Ojeda. "Es un presidente sin confianza, desacreditado, el presidente de ASSE, no se sostiene más en el cargo. Creo que hasta por él mismo. A esta altura es un papelón, pasó mucha vergüenza", añadió.

Respecto a la Jutep, Ojeda consideró que "le hace mucho mal al Uruguay que el órgano que evalúa la transparencia y la ética pública sea un órgano de operación política".