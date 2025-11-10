Mides sumará 11 nuevos centros de 24 horas para atender a personas en situación de calle en el interior

El ministro de Desarrollo Social ( Mides ), Gonzalo Civila, anunció este lunes la potencialización de la política de atención a personas en situación de calle . Después del Plan Invierno, se mantendrán abiertos 11 centros de recepción en régimen de 24 horas, que se suman a las respuestas permanentes que ya existían.

Las autoridades del Mides comparecieron este lunes a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado donde se discute el presupuesto quinquenal. En la ocasión, se presentaron los lineamientos generales para el quinquenio y las asignaciones presupuestales aprobadas por unanimidad en Diputados.

Tras la comparecencia, Civila destacó el incremento en las plazas para la atención de personas en situación de calle. El Mides generó capacidad para albergar a la población que estaba en los centros de evacuación durante la alerta roja por el invierno. Hoy hay plazas suficientes para que el sistema los reciba, valoró el ministro.

Del seguimiento a las trayectorias de las personas atendidas durante la alerta en los centros de evacuación, más de 100 pasaron a comunidades terapéuticas para rehabilitación por el uso problemático de drogas y otro tanto a respuestas habitacionales, indicó Civila.

Respecto a las plazas en los refugios, en los días posteriores al cese de la alerta había 1.800 personas que recibían atención en Montevideo y casi 900 en el interior.

El presupuesto del Mides prevé destinar más de 400 millones de pesos para dar respuesta, asistencia, prevención y salida a la situación de calle, así como el tratamiento de la salud mental, en un abordaje integral.