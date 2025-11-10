RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN COMISIÓN DEL SENADO

Mides sumará 11 nuevos centros de 24 horas para atender a personas en situación de calle en el interior

Civila destacó el incremento en las plazas. El Ministerio de Desarrollo Social generó capacidad para albergar a la población que estaba en los centros de evacuación durante la alerta roja por el invierno.

civila-situacion-de-calle-presupuesto-senado

El ministro de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, anunció este lunes la potencialización de la política de atención a personas en situación de calle. Después del Plan Invierno, se mantendrán abiertos 11 centros de recepción en régimen de 24 horas, que se suman a las respuestas permanentes que ya existían.

Las autoridades del Mides comparecieron este lunes a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado donde se discute el presupuesto quinquenal. En la ocasión, se presentaron los lineamientos generales para el quinquenio y las asignaciones presupuestales aprobadas por unanimidad en Diputados.

Tras la comparecencia, Civila destacó el incremento en las plazas para la atención de personas en situación de calle. El Mides generó capacidad para albergar a la población que estaba en los centros de evacuación durante la alerta roja por el invierno. Hoy hay plazas suficientes para que el sistema los reciba, valoró el ministro.

lubetkin: todos los paises del mercosur estamos en linea y con la lapicera puesta para firmar acuerdo con ue
Seguí leyendo

Lubetkin: "Todos los países del Mercosur estamos en línea y con la lapicera puesta para firmar" acuerdo con UE

Del seguimiento a las trayectorias de las personas atendidas durante la alerta en los centros de evacuación, más de 100 pasaron a comunidades terapéuticas para rehabilitación por el uso problemático de drogas y otro tanto a respuestas habitacionales, indicó Civila.

Respecto a las plazas en los refugios, en los días posteriores al cese de la alerta había 1.800 personas que recibían atención en Montevideo y casi 900 en el interior.

El presupuesto del Mides prevé destinar más de 400 millones de pesos para dar respuesta, asistencia, prevención y salida a la situación de calle, así como el tratamiento de la salud mental, en un abordaje integral.

Temas de la nota

Lo más visto

video
cerro de montevideo

Reclaman justicia por la muerte de Naomi: familia denuncia que huyó de una rapiña, perdió el dominio de la moto y cayó
EL TIEMPO

Temperatura entre los 28°C y los 34°C durante el día: el pronóstico de Nubel Cisneros para las próximas jornadas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, con ascenso de temperatura, pero hay pronóstico de lluvias y tormentas
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
OCURRIÓ ESTE SÁBADO

Enfermera fue víctima de "una brutal agresión física y verbal" en el Clínicas y el sindicato analiza medidas

Te puede interesar

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
CERRITO DE LA VICTORIA

Un hombre de 51 años murió tras ser apuñalado por un vecino durante una discusión
Un detenido y tres requeridos por homicidio en Cerrito de la Victoria; investigan caso de justicia por mano propia
HORTIGUERA Y ROMERO

Un detenido y tres requeridos por homicidio en Cerrito de la Victoria; investigan caso de justicia por mano propia
Elecciones universitarias: qué se elige, quiénes votan, el horario de los circuitos este miércoles 12 y las multas video
TODO LO QUE HAY QUE SABER

Elecciones universitarias: qué se elige, quiénes votan, el horario de los circuitos este miércoles 12 y las multas

Dejá tu comentario