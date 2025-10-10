"Oh mi Dios, no tengo palabras", así se enteró María Corina Machado, por teléfono, que había ganado el Nobel de la paz

María Corina Machado recibió un llamado telefónico durante la madrugada. Era el director del comité del premio Nobel, Kristian Berg Harpviken, que la llamaba desde Oslo, Noruega, para decirle que había ganado el Nobel de la Paz .

“Oh mi Dios, oh mi Dios…. No tengo palabras”, fue lo primero que dijo al otro lado del teléfono Machado, emocionada hasta las lágrimas.

“Muchas gracias”, agregó entrecortada, y dijo: “Espero que entiendan que esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”.

“Usted se lo merece”, le dijo el director del Instituto Nobel de Noruega, y le pidió disculpas por llamarla “en medio de la noche”.

"Oh my god… I have no words."



Listen to the emotional moment this year's laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.



Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was announced.

Luego le explica que ganó el Nobel de la Paz por promover “los derechos democráticos de la gente en Venezuela, y “por buscar una transición pacífica de la dictadura a la democracia”.

“Me siento honorada y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano”, dice Machado, quien vive en la clandestinidad desde la reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024, denunciadas como fraudulentas por la oposición.

"Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece", afirma Machado.

El comité noruego concedió el Nobel de la Paz a Machado por "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".