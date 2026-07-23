Ofrecían bicicletas por redes y cuando los clientes transferían el dinero, desaparecían: hay siete condenados

Condenaron a siete integrantes de una banda que realizaba estafas con ventas falsas de bicicletas a través de Market Place.

Los delincuentes ofrecían a $12.000 bicicletas que en el mercado cuestan entre USD 1.200 a USD 6.000. Llegaron a hacerse con una cifra cercana a 1.200.000 pesos a través de los engaños.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, explicó que el modus operandi de este grupo es uno que se ha replicado en otros casos: piden dinero para señar las bicis y supuestamente enviarlas, pero una vez que las víctimas envían esa suma, son bloqueadas.

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La mayoría de los implicados fueron capturados y condenados, aunque restan detenciones y hay requeridos por el caso.

El grupo criminal tenía base en Montevideo, en barrios como Cerro, La Teja, Cerro Norte, y también en Solymar.

"Tenemos 12 personas que fueron identificadas, se realizaron una serie de allanamientos con lo que el Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional I con base en Las Piedras pudo recolectar. 12 allanamientos en la ciudad de Montevideo y uno en la Ciudad de la Costa. Se logra la detención de siete personas", detalló Ferreira.

Ninguno de los siete tenía antecedentes penales y fueron condenados en procesos abreviados. Hay cinco requeridos.

"Fueron llevados ante la Justicia en la jornada de ayer. Resultaron siete de ellas condenadas por delitos que van desde asociación para delinquir y varios delitos de estafa, a diferentes tipos de pena, la mayoría con medidas sustitutivas, libertad a prueba, libertad vigilada", indicó.