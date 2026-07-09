Oficialismo sobre decisión de la Coalición de no votar Rendición: "Con qué cara van a hablar de la seguridad pública"

Tras el anuncio de la Coalición Republicana de no votar la Rendición de Cuentas del gobierno, los legisladores del oficialismo realizaron una conferencia en la que

"Los gurises y gurisas pobres que iban a recibir a partir de enero de 2027 un refuerzo, hoy se les acaba de borrar un plumazo esa posibilidad de que esos hogares tengan unos pesos más para tratar de sobrellevar la situación de pobreza extrema en la cual viven", sostuvo el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir.

"Con qué cara van a preocuparse y hablar de la seguridad pública, cuando se acaba de coartar la posibilidad de que entren 300 nuevos efectivos policiales, de que haya nuevos equipos, nuevos móviles y nueva tecnología, para que la Policía pueda estar desplegando un operativo de seguridad mucho más contundente contra el narcotráfico y el crimen organizado", agregó el diputado.

Luego, dijo: "Nos preguntamos con qué cara le van a decir a la población que les preocupa la situación de los miles que viven a la intemperie, cuando se le acaba de birlar al Mides tener un refuerzo para seguir ampliando la posibilidad de los refugios, los 24 horas, la posibilidad de inserción laboral para esta gente y que esta rendición trataba de ir mejorando. Hoy la Coalición Republicana le acaba de decir que no a todo esto".

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