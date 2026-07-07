Cruce en el Parlamento entre oficialismo y oposición por obras no declaradas en la casa de Orsi y deuda con Primaria

El tema de las obras realizadas en la casa del presidente Orsi que no fueron declaradas a la Dirección Nacional de Catastro hasta ahora, y la deuda de un año con el Impuesto de Primaria, pago por el mandatario en los últimos días tras ser consultado al respecto por un periodista de radio Carve, generó un cruce de declaraciones entre los senadores Daniel Caggiani (Frente Amplio) y Sebastián Da Silva (Partido Nacional).

“Lo que hubo fue una información periodística de una obra que hizo el presidente de la República, en su momento intendente, en su casa, en el patio de su casa, esa obra está declarada ante el Banco de Previsión Social, se hicieron los aportes correspondientes, después tuvo un ciclo de terminación y se está haciendo el proceso de regularización”, dijo Caggiani este martes en rueda de prensa en el Parlamento.

“Creo que sin duda para nosotros es un asunto que no tiene mayor relevancia de la que se le dio. Hay sin duda un cierto oportunismo de parte de la oposición de tratar de vincular esto con algunas decisiones del gobierno sobre adecuaciones tributarias, y que eso sin duda no sería ético, plantear que haya adecuaciones tributarias para las transnacionales cuando las autoridades no pagan impuestos. En realidad lo que hubo fue un retraso en el pago del Impuesto de Primaria, que ya está resuelto y bueno, creo que tampoco hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”, agregó el legislador del oficialismo.

“Yo quiero tener buenas autoridades, buenos presidentes, legisladores, que no solo cumplan con sus obligaciones, sin duda, pero que sobre todo sean buenos gobernantes y piensen en la gente y eso es lo que deberíamos por lo menos evaluar. Y después con algunos sectores de la oposición, yo ya me estuve intentando comunicar con la comisión de zoonosis y con el Ministerio de Salud Pública para ver si de repente incluyen en el catálogo de vacunación la vacuna contra la rabia, porque hay algunos integrantes de la oposición que parece que están rabiosos contra todo lo que pasa en el gobierno y el presidente de la República. Me parece que no es bueno, más allá de las chanzas, tomar estos temas de esta manera y sobre todo tratar de pegarle al presidente de la República”, finalizó Caggiani.

Da Silva

Por su parte, el senador Da Silva aseguró que “los dirigentes del Frente Amplio aman el Estado, aman vivir del Estado, aman regular a la gente, pero seguramente no aman cumplir con sus obligaciones. Es bastante depresivo lo que está viviendo el Uruguay, un momento donde todos los días el Frente Amplio inventa un nuevo impuesto y por el otro lado le pega una cachetada a la población no cumpliendo con sus obligaciones”.

“Es muy difícil, Yamandú Orsi estuvo 20 años al frente de la Intendencia de Canelones, fue artífice, redactor, ejecutor de una política de persecución que se le hizo a la gente que hacía reformas a través de los drones, y nosotros tenemos que bancar, fumar y asistir a este tipo de cosas. La verdad que es bastante patético”, agregó el legislador de la oposición.

“Parece una historia de Halloween porque es de terror, todos los días amanecemos viendo qué otra cosa puede hacer este Frente Amplio. Una ministra de Vivienda que no paga sus impuestos, decenas de dirigentes de primera línea que nunca hicieron las cosas como hay que hacerlas, hasta el colmo de los colmos que es el presidente de la República. Capaz que esto nació dentro de las mismas filas de algún frenteamplista que está podrido de este gobierno”, concluyó.