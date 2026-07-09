Un niño murió en la noche de este jueves cuando intentó cruzar la ruta 1 y fue embestido por un auto en el departamento de San José.
Un niño murió tras ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar ruta 1
Policía Caminera indicó que el siniestro fatal ocurrió sobre la hora 20.45, a la altura del kilómetro 46,500. El auto que embistió al menor se dirigía hacia Colonia por ruta 1.
Policía Caminera reportó que el siniestro fatal ocurrió sobre la hora 20.45, a la altura del kilómetro 46,500.
El auto circulaba hacia Colonia cuando embistió el menor que sufrió lesiones, fue trasladado y murió.
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