Ofensiva antinarco de Estados Unidos deja al menos 70 muertos tras nuevo ataque en el Caribe

Según el secretario del Departamento de Guerra, quien publicó imágenes aéreas del ataque en X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada".

Estados Unidos hundió otra supuesta narcolancha y elevó a 70 los muertos en ataques extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico.

El nuevo ataque estadounidense a una presunta lancha con drogas en el Caribe dejó tres muertos este jueves.

Según el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a "una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada".

Con esto, el balance de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales alcanza los 70 fallecidos.

La administración del presidente Donald Trump ha reposicionado fuerzas en América Latina, en lo que dice ser una medida para erradicar el tráfico de drogas.

Estados Unidos comenzó a llevar a cabo a principios de septiembre este tipo de operaciones apuntando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental.

Washington ha destruido durante su campaña al menos 18 naves hasta ahora: 17 barcos y un semisumergible, si bien aún no muestra pruebas de que sus objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país.

Algunos expertos han advertido que equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", incluso si apuntan a traficantes conocidos.

