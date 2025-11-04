RECIBÍ EL NEWSLETTER
POCO DESPUÉS DEL DESPEGUE

Avión de carga se estrelló cerca del aeropuerto de Louisville en Estados Unidos; hay al menos 3 muertos y 11 heridos

La empresa UPS dijo en un comunicado que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave, pero no dio ninguna información sobre muertos o heridos.

Un avión de carga de la empresa de reparto de envíos UPS se estrelló el martes en la noche cerca al aeropuerto internacional de Louisville poco después del despegue, informó la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA).

"El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. locales", informó la FAA que identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

Una grabación del sitio accidente muestra una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio.

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

El mes pasado, otro avión de carga se salió de la pista al aterrizar en Hong Kong, causando la muerte de dos personas en el aeropuerto.

