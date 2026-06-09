Odontólogos trabajan en la introducción de una técnica de sedación que servirá para reducir estrés y ayudar ante el dolor

Ir al dentista puede dejar de ser una situación de estrés para muchas personas gracias a la introducción al país de una nueva técnica de sedación. Puede ser útil para muchos pacientes que sufren fobia o tienen que enfrentar procedimientos complejos y dolorosos, pero especialmente para públicos especiales como niños, personas dentro del espectro autista o con discapacidad.

Esta técnica es mediante la "inhalación de óxido nitroso y oxígeno, que se utiliza hace muchos años en odontología, y que en Uruguay no estaba incorporada", indicó el director de Bienestar y Salud de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), Federico Todeschini.

Todeschini aclaró que "no es una técnica de anestesia, no es una anestesia general, es una sedación. Tampoco es una sedación en la que el paciente se duerme y sale del ambiente, sino simplemente es bajar la ansiedad del paciente. Entra en un estado en el que cambia su forma de reaccionar sobre todo ante el dolor". Por esto, también se requiere el uso de anestesia local.

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La nueva técnica estará disponible para todos los odontólogos a nivel nacional que cuenten con un título de especialidad, reciban la capacitación correspondiente y adquieran el equipo.

Esta implementación está en proceso a nivel de la cátedra de Odontología, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que trabajan para reglamentar el procedimiento.

"Calculamos que en un período aproximado de dos meses esta técnica va a estar disponible para que los odontólogos puedan capacitarse y empezar a usarla en los ámbitos asistenciales que ellos trabajan", indicó Todeschini.

Esta técnica implica minimizar la ansiedad en el consultorio y evitar malas experiencias, como el dolor ante una anestesia y la fobia al ruido de la turbina, que en muchos casos redunda en una mala atención de la salud bucal.

En ese proceso largo, los profesionales uruguayos trabajaron con el apoyo de la Universidad El Bosque” de Colombia.

"Recientemente la semana pasada viajaron profesores de esa Universidad a capacitar a un grupo de docentes de la Universidad de la República y la Universidad Católica, junto con eso, ya estos docentes quedan habilitados para durante 12 meses desarrollar la técnica al interior de las universidades y luego, cuando se reporten esos resultados al Ministerio de Salud Pública, va a dar comienzo la capacitación de otros profesionales y la idea es que luego todas estas personas que quedan habilitadas vayan a poder desarrollar la técnica tanto en las instituciones que adquieran el equipamiento, públicas como privadas, como en las consultas particulares", indicó Laura Hermida, docente de Bienestar y Salud de la UCU.

El Ministerio de Salud Pública manifestó su interés de que esta técnica se incorpore a los principales centros de referencia de todo el país.

Según la evidencia, la sedación puede ser muy breve, o alcanzar las cuatro horas y se puede aplicar incluso en limpiezas, profilaxis o previo a recibir una anestesia.