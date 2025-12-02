RECIBÍ EL NEWSLETTER
AGENDA EN EUROPA

Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados

El ministro de Economía concurrió a la sede de la institución, junto al director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

oddone-emision-deuda
ocde-oficinas-paris-afp

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y su equipo, analizaron con las autoridades de la OCDE la relación del Uruguay con esta organización, en un camino de acercamiento del país a la institución de los países desarrollados.

Oddone concurrió a la sede de la OCDE en París, junto al director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

En el gobierno de Yamandú Orsi se ha analizado la conveniencia de alguna integración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

la inflacion en materia de sanciones penales ha demostrado fracasar, dijo brenta sobre planteo de perpetua
Seguí leyendo

"La inflación en materia de sanciones penales ha demostrado fracasar", dijo Brenta sobre planteo de perpetua

La OCDE es una institución internacional de “análisis y buenas prácticas en políticas públicas”, que tiene la misión de establecer “sociedades más fuertes, justas y limpias, contribuyendo a la formulación de mejores políticas para una vida mejor”.

En esta gira por Europa, el ministro de Economía mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno español en el Palacio de la Moncloa, con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, participó de la Tribuna de la Casa de América, disertó en la Cámara de Comercio de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Además, dio una conferencia en la Universidad de Barcelona y tuvo una reunión bilateral con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca.

Temas de la nota

Lo más visto

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
ANUNCIÓ NUBEL CISNEROS

Empieza a gestarse una ola de calor con temperaturas de hasta 44°C en el norte y térmicas superiores
SALUD DEL ESTADO

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia
ACUSADA DE LAVADO DE ACTIVOS

Esposa de Marset fue internada en CTI tras sufrir convulsiones en la cárcel de Paraguay donde está recluida

Te puede interesar

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
MALDONADO

Detuvieron a un hombre investigado por violación contra una trabajadora sexual; hay seis denuncias más
Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
DIEZ AÑOS DE CÁRCEL PARA AUTOR Y COAUTOR

Dos condenas por homicidio y otra por encubrimiento por crimen en Artigas: la víctima recibió seis disparos
Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados
AGENDA EN EUROPA

Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados

Dejá tu comentario