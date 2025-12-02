Oddone se reunió en París con autoridades de OCDE por acercamiento de Uruguay a organización de países desarrollados

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , y su equipo, analizaron con las autoridades de la OCDE la relación del Uruguay con esta organización, en un camino de acercamiento del país a la institución de los países desarrollados.

Oddone concurrió a la sede de la OCDE en París , junto al director de Asesoría Política Comercial, Juan Labraga, y el director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil.

En el gobierno de Yamandú Orsi se ha analizado la conveniencia de alguna integración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La OCDE es una institución internacional de “análisis y buenas prácticas en políticas públicas”, que tiene la misión de establecer “sociedades más fuertes, justas y limpias, contribuyendo a la formulación de mejores políticas para una vida mejor”.

En esta gira por Europa, el ministro de Economía mantuvo reuniones con autoridades del Gobierno español en el Palacio de la Moncloa, con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, participó de la Tribuna de la Casa de América, disertó en la Cámara de Comercio de Madrid y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Además, dio una conferencia en la Universidad de Barcelona y tuvo una reunión bilateral con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa Roca.