Oddone reiteró que "no hay mensaje complementario" a Rendición de Cuentas y que "reasignaciones no están previstas"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, presentaron el proyecto de ley de Rendición de Cuentas ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado.

Oddone destacó la calidad de la discusión con los senadores y aseguró que fue un debate interesante, con buenas preguntas que tuvieron sus respuestas formuladas por parte del equipo económico. En particular, mencionó "un interesante intercambio" sobre la unificación del sistema de transferencias, que demuestra la reflexión de los legisladores de la oposición, más allá de las críticas, con respecto al tema.

El ministro espera que en la discusión parlamentaria haya aportes de la oposición que contribuyan a mejorar la iniciativa aprobada por Diputados. Consultado sobre los cambios, Oddone indicó que "tienen más que ver con la reglamentación", porque "la discusión ahora, que está asociada a la aprobación, no tiene espacio para cambios", asociados a la mayoría parlamentaria lograda en la Cámara de Representantes con los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto.

Seguí leyendo Oddone sobre combustibles: "Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, no vamos a poder sostener estos precios"

"Varios de los aspectos que han sido puestos sobre la mesa pueden ser perfectamente tomados en cuenta", indicó. Por ejemplo, el tratamiento del tema de la reducción de la cantidad de dinero para las operaciones en efectivo. "Es una discusión que vamos a tener que resolver" y "ahí hay una serie de observaciones que hemos ido tomando nota de eso", afirmó.

Oddone reiteró que "no hay mensaje complementario" con aumento presupuestal e indicó que las "reasignaciones no están previstas", ya que tiene la aprobación de Diputados.

El titular del equipo económico planteó ante los legisladores que "en cualquier escenario de crecimiento, salvo un escenario catastrófico, las metas fiscales se cumplan". La previsión del gobierno es que la economía crezca 1,6%. Oddone reiteró el compromiso de que las metas presupuestales se cumplan y recordó las cifras del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo preveía un 2,6% de expansión y el crecimiento fue de 1,8%, con el cumplimiento de las metas presupuestales.

"Estamos trabajando para generar mejores condiciones de inversión de manera tal de acelerar el crecimiento, pero si así no fuera, lo que vamos a hacer es una gestión de las finanzas públicas responsable, alineada a la restricción fiscal que el país tiene", aseguró.

Oddone remarcó los cuatro objetivos prioritarios del proyecto de ley de Rendición de Cuentas: seguridad, infancia, educación y atención a personas en situación de calle.