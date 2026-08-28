El gobierno analiza un ajuste en el precio del gasoil. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que se tratará de “suavizar” una suba que según los precios de referencia debería rondar el 25%.
Oddone sobre combustibles: "Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, no vamos a poder sostener estos precios"
De todos modos, el ministro aclaró que por el momento se trabaja en "suavizar" la suba según los precios de referencia que marcan 25%: "No estamos considerando el aumento del 25%".
"Por supuesto que no estamos considerando el aumento del 25% del gasoil ni en ningún caso, por lo tanto lo que estamos haciendo es monitorear esta situación internacional tan compleja, tan incierta, con volatilidad del precio del petróleo, de manera tal de equilibrar por un lado no afectar la producción y sobre todo el costo de vida de las personas, pero al mismo tiempo no tapar el sol con las manos. Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", explicó.
En esa línea, indicó que están monitoreando la situación. Los precios se conocerán el lunes.
Oddone reiteró que "no hay mensaje complementario" a Rendición de Cuentas y que "reasignaciones no están previstas"
Oddone concurrió este viernes a la Comisión de Hacienda, donde el Senado comenzó el tratamiento a Rendición de Cuentas.
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