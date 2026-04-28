Oddone: "No hay ninguna posibilidad, porque no es serio, sostener que esto es una estatización del sistema"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió este martes a las conclusiones del diálogo social y en particular al ahorro previsional y aseguró que "no hay ninguna posibilidad, porque no es serio, sostener que esto es una estatización del sistema". "Las AFAP no se eliminan y deberíamos dejar de lado esta discusión", agregó.

Oddone alertó que la referencia a la estatización del sistema previsional expone a Uruguay a una mirada del exterior que podría afectar la estabilidad al momento de acudir a los mercados en busca de financiamiento. "Si por alguna razón de conveniencia táctica o de interés particular corporativo ponemos sobre la mesa discusiones que pueden alertar a gente que es muy importante para Uruguay por lo que alimenta a los mercados, de que este tipo de cosas pueden ocurrir en Uruguay, nos estamos haciendo un daño todos nosotros como sociedad", indicó.

El titular del MEF remarcó que el diálogo social reconoce el pronunciamiento de la ciudadanía en 2024 sobre la continuidad de las AFAP y del régimen de capitalización individual obligatorio. "Aquí no hay ninguna reapertura de discusiones que estuvieron en el proceso previo al plebiscito", indicó.

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Oddone pidió ser cuidadosos en el manejo de un tema de alta sensibilidad y reiteró que se mantendrá el sistema sostenido en tres pilares, y que el diálogo social aporta sugerencias para organizar la relación entre los afiliados y las administradoras de fondo de ahorro de pensión. "Hay enormes oportunidades de mejorar esta relación", sostuvo.

"Las certezas jurídicas no las pongamos en juego, porque en un mundo como está, la principal fortaleza que tenemos es que somos un país serio. Si nosotros ponemos en cuestionamiento por algún interés de corto plazo que dejamos de ser serios el daño el irreversible, porque no estamos en un contexto de normalidad", enfatizó.

Al comienzo de la conferencia junto al presidente Yamandú Orsi y el director de la OPP, Rodrigo Arim, Oddone había remarcado que "las AFAP van a ser las entidades responsables, si es que las propuestas que están sugeridas en el documento prosperan en un proyecto de ley, de gestionar los fondos del ahorro previsional".

"Me llama mucho la atención una afirmación de ese calibre, en ningún lugar, no ha sido afirmado por nadie, ni sostenido por nadie, ni está escrito en ningún lado que las AFAP no sean las responsables de gestionar el fondo de ahorro previsional", dijo.

"Lo que es importante para el gobierno, por la delicadeza y relevancia del tema, es que seamos cuidadosos todos, quienes formulamos opiniones al respecto, porque una mala aproximación al tema puede generar una enorme confusión", indicó.

"No hay ninguna propuesta sobre la mesa, ninguna sugerencia en el diálogo social, que vaya en la dirección de que el fondo de ahorro previsional no sea gestionado por las AFAP", puntualizó.

oddone

Arim también enfatizó que "hay un acuerdo general en que el sistema previsional se tiene que sostener en tres pilares, y el pilar en particular del ahorro individual es un pilar en donde las cuentas pertenecen a las personas y, como las cuentas pertenecen a las personas, van a ser administradas profesionalmente y blindándolo contra cualquier uso alternativo".

El director de la OPP indicó que la discusión planteada es en torno a mejorar la eficacia y la eficiencia en la administración de los recursos de las personas.