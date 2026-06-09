La brecha de precios entre Salto y Concordia se sitúa entre los valores más bajos registrados y se mantiene en 15% en mayo, según el Indicador de Precios Fronterizos elaborado por el Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
Diferencia de precios con Argentina se sitúa entre los valores más bajos y se mantiene en 15% en mayo
Por rubros, Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa a la mitad de productos relevados, marca un piso histórico de 9,1%, según el Indicador de Precios Fronterizos elaborado por la Universidad Católica.
Por rubros, Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa a la mitad de productos relevados, marca un piso histórico de 9,1%. Por ejemplo, productos como jamón cocido, polvo de hornear, yogurt común, pan blanco envasado en rebanadas, carne picadas y chorizo, están más baratos en Salto.
Más del 60% de los productos relevados registra diferencias inferiores al 50%, lo que confirma una reducción significativa de la ventaja de precios del lado argentino. Solo cuatro artículos mantienen brechas de entre 50% y 100%, mientras que únicamente los postres en polvo superan el 100% de diferencia, agrega el informe.
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Otra división que registra un mínimo es Bebidas alcohólicas y tabaco y se ubica en 27%. La mayor diferencia está en el vino con casi 60%, seguido por los cigarrillos con casi 36% y cerveza con una reducción significativa a casi 9%. En cambio, la diferencia en el whisky es favorable a Salto, donde es 13% más barato.
En Prendas de vestir y calzado, Salto y Concordia están casi iguales en precios. Tres productos son más baratos en Uruguay: calzado deportivo de hombre, de mujer y jeans de hombre. En calzado deportivo de niños la diferencia es de más de 40%.
En Productos del hogar, la brecha continúa en un camino de reducción y se ubica en 14%. Por ejemplo, los textiles presentan precios promedio más altos en Concordia (sábanas, fundas y toallas están más baratas en Salto).
En Transporte y combustible, la diferencia de precios es de 15,7%. La nafta súper está 22,5% más cara en Salto, pese a la reducción de 15% del Imesi. Si no fuera por el beneficio, la diferencia sería de 44%. Por su parte, el gasoil está casi 7% más barato en Salto.
En Comidas fuera del hogar, se mantiene la brecha en el entorno de 35%, y en Bienes diversos, la diferencia de precios continúa en descenso y se ubica en 34%. En desodorante, la brecha es de 84%, 20% para la pasta dental, 44% para el champú, 22% en papel higiénico y casi 2% en jabón de tocador.
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