Diferencia de precios con Argentina se sitúa entre los valores más bajos y se mantiene en 15% en mayo

La brecha de precios entre Salto y Concordia se sitúa entre los valores más bajos registrados y se mantiene en 15% en mayo, según el Indicador de Precios Fronterizos elaborado por el Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

Por rubros, Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa a la mitad de productos relevados, marca un piso histórico de 9,1%. Por ejemplo, productos como jamón cocido, polvo de hornear, yogurt común, pan blanco envasado en rebanadas, carne picadas y chorizo, están más baratos en Salto.

Más del 60% de los productos relevados registra diferencias inferiores al 50%, lo que confirma una reducción significativa de la ventaja de precios del lado argentino. Solo cuatro artículos mantienen brechas de entre 50% y 100%, mientras que únicamente los postres en polvo superan el 100% de diferencia, agrega el informe.

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Otra división que registra un mínimo es Bebidas alcohólicas y tabaco y se ubica en 27%. La mayor diferencia está en el vino con casi 60%, seguido por los cigarrillos con casi 36% y cerveza con una reducción significativa a casi 9%. En cambio, la diferencia en el whisky es favorable a Salto, donde es 13% más barato.

En Prendas de vestir y calzado, Salto y Concordia están casi iguales en precios. Tres productos son más baratos en Uruguay: calzado deportivo de hombre, de mujer y jeans de hombre. En calzado deportivo de niños la diferencia es de más de 40%.

En Productos del hogar, la brecha continúa en un camino de reducción y se ubica en 14%. Por ejemplo, los textiles presentan precios promedio más altos en Concordia (sábanas, fundas y toallas están más baratas en Salto).

En Transporte y combustible, la diferencia de precios es de 15,7%. La nafta súper está 22,5% más cara en Salto, pese a la reducción de 15% del Imesi. Si no fuera por el beneficio, la diferencia sería de 44%. Por su parte, el gasoil está casi 7% más barato en Salto.

En Comidas fuera del hogar, se mantiene la brecha en el entorno de 35%, y en Bienes diversos, la diferencia de precios continúa en descenso y se ubica en 34%. En desodorante, la brecha es de 84%, 20% para la pasta dental, 44% para el champú, 22% en papel higiénico y casi 2% en jabón de tocador.