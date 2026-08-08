Oddone dijo que propuestas de Cabildo Abierto "son todas contemplables" pero requieren "una ley aparte"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró este viernes que las propuestas que planteó el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, al presidente Yamandú Orsi "son todas contemplables, pero fuera del marco de la ley presupuestal".

Manini Ríos propone instalar un impuesto transitorio a bancos comerciales y a administradoras de crédito que podría ser del 5% sobre las ganancias, revisar los gastos tributarios, y utilizar recursos provenientes de la regulación del juego online.

Además, prevé 15 millones de dólares adicionales para la primera infancia, reducir la cantidad de funcionarios públicos, talleres de oficios para reclusos, una campaña de educación y prevención sobre el consumo de cannabis, 20 millones de dólares incrementales anuales para escrituraciones y obras en cooperativas, y que se retire de la Rendición de Cuentas el artículo que establece la reasignación de partidas de las Fuerzas Armadas.

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Oddone recordó que el Parlamento discute en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados la Rendición de Cuentas y que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no tendrá mensaje complementario y que "cualquier iniciativa de esas características debería ser objeto de una ley aparte", dijo sobre las propuestas de Cabildo Abierto.

"Las que requieren iniciativas legales, requieren una ley aparte por la restricción que plantea la no existencia de un mensaje complementario. Margen para estudiar hay, como siempre todo", remarcó.

El Frente Amplio no cuenta con mayoría propia para aprobar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas en Diputados. Tiene 48 legisladores y necesita dos votos de la oposición. Mientras que la bancada de Cabildo Abierto en la Cámara de Representantes está compuesta por los diputados Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Perrone.