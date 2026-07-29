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MINISTRO DE ECONOMÍA

Oddone dijo que fue "una operación exitosa" emisión de bonos en dólares y pesos, y destacó baja tasa de interés

También destacó que "la mitad de la colocación" de los bonos fue en el exterior y que eso "demuestra la confianza que hay en el Uruguay en la sostenibilidad de sus finanzas".

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El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se refirió a la emisión de deuda con bonos globales en pesos uruguayos y en dólares como "una operación exitosa".

"La cantidad de emisiones en pesos es muy importante para Uruguay. La ratificación de una tasa de interés muy accesible, y recordar, como siempre, que una buena tasa de interés supone una menor factura de intereses que pagar y por tanto más recursos que el Estado tiene para usar en otros destinos", explicó.

"Lo que nos da es más espacio para destinar recursos a los temas importantes del país, que son las prioridades de gobierno", indicó.

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Además, detalló que el monto es en el orden de los 1.300 millones de dólares: "Aproximadamente 900 millones de ellos están emitidos en moneda nacional. La mitad han sido colocados en agentes locales, en tasas que son muy convenientes, 7,5% en pesos nominales, lo cual es muy relevante, porque no solamente es un acceso al financiamiento barato para Uruguay, sino que en la medida que el Estado es el que le pone el piso a cualquier tasa de interés en Uruguay, indica que cualquier otro agente tiene una referencia de una tasa de interés muy baja".

También destacó que "la mitad de la colocación" de los bonos fue en el exterior y que eso "demuestra la confianza que hay en el Uruguay en la sostenibilidad de sus finanzas públicas, en la credibilidad que el país tiene".

En esa línea, destacó que el riesgo país sigue siendo el más bajo de la región.

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