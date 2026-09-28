Oddone dijo que FMI hizo "lectura adecuada" con la revisión a la baja del crecimiento esperado para el año

"Nosotros lo tomamos con muy buenos ojos, en primer lugar por los comentarios realizados respecto a la capacidad de resistencia que Uruguay tiene para gestionar shock externo relevante como han sido el shock climático en los últimos años, en particular del último verano, y el shock petrolero, y en segundo lugar porque reafirma que la trayectoria de crecimiento de la Economía uruguaya, cuando uno no toma en cuenta la sequía, está en línea con el crecimiento por encima del 1,3%", señaló. En ese sentido, si bien el FMI hizo revisión a la baja del crecimiento esperado para el año por aspectos climáticos, para el equipo económico es "una lectura adecuada".