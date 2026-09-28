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Ministro de Economía

Oddone dijo que FMI hizo "lectura adecuada" con la revisión a la baja del crecimiento esperado para el año

"Nosotros lo tomamos con muy buenos ojos, en primer lugar por los comentarios realizados respecto a la capacidad de resistencia que Uruguay tiene para gestionar shock externo", dijo el ministro.

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El ministro de economía Gabriel Oddone hizo referencia al reporte anual que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía uruguaya y la calificó como una "lectura adecuada".

"Nosotros lo tomamos con muy buenos ojos, en primer lugar por los comentarios realizados respecto a la capacidad de resistencia que Uruguay tiene para gestionar shock externo relevante como han sido el shock climático en los últimos años, en particular del último verano, y el shock petrolero, y en segundo lugar porque reafirma que la trayectoria de crecimiento de la Economía uruguaya, cuando uno no toma en cuenta la sequía, está en línea con el crecimiento por encima del 1,3%", señaló. En ese sentido, si bien el FMI hizo revisión a la baja del crecimiento esperado para el año por aspectos climáticos, para el equipo económico es "una lectura adecuada".

"Uruguay no tiene un programa financiero vigente con el Fondo desde hace más de 20 años, gracias a la estabilidad macroeconómica del país, pero tiene, como miembro del fondo, son dos visitas anuales con un reporte anual del mantenimiento de la opinión del organismo", explicó el ministro sobre esta instancia de evaluación.

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