RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN FRAY BENTOS

Oddone sobre desempleo en el litoral: "Una preocupación de largo aliento, pero que este gobierno ha puesto mucho énfasis"

"Hay una política que impacta sobre distintos temas", sostuvo el ministro de Economía sobre cómo se trabaja con los departamentos con mayor desempleo.

oddone-en-rio-negro

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, que está en Fray Bentos en el marco de El Frente Amplio te escucha, habló sobre la situación de empleo y se refirió a los autos eléctricos.

En el litoral, aseguró "ya se atiende de manera diferencial" el tema del desempleo. "Hay una política que impacta sobre distintos temas: precio de combustibles, tratamiento impositivo, estímulos que pretenden fomentar el empleo y en particular la instalación de empresas en esta zona del país, donde tenemos indicadores de empleo más preocupantes".

"Es una preocupación de Uruguay de largo aliento, pero que en particular este gobierno ha puesto mucho énfasis. La política de frontera va en esa dirección", dijo.

comision comenzo a tratar la rendicion, con criticas de la oposicion a las proyecciones; oddone respondio
Seguí leyendo

Comisión comenzó a tratar la Rendición, con críticas de la oposición a las proyecciones; Oddone respondió

Sobre los autos eléctricos y los cambios impositivos explicó que la exoneración en aranceles "se mantiene en cero" y que lo que se va a poner "es un IMESI a los autos eléctricos, que su valor de venta en el mercado supere los 30 mil dólares".

"El 66% de los vehículos vendidos el año pasado están exonerados, están por debajo de esa franja", aseguró.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet actualizó el aviso por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas, y se esperan acumulados de hasta 80 mm
Sociedad

Inumet actualizó el aviso por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas, y se esperan acumulados de hasta 80 mm
PRONÓSTICO

Inumet volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: mirá para dónde rige
MONTEVIDEO

Un hombre está grave tras ser embestido por un ómnibus; según testigos trastabilló y el vehículo no pudo evitar el choque
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con lluvias y tormentas, comienza cálido y baja la temperatura el domingo
NARCO PELIGROSO EN PRISIÓN

El narco Fernández Albín intentó quitarse la vida en la cárcel, en una celda especial donde cumple una sanción por amenazas

Te puede interesar

Persecución policial terminó con un choque y un delincuente de 28 años muerto en el barrio Bella Italia
MONTEVIDEO

Persecución policial terminó con un choque y un delincuente de 28 años muerto en el barrio Bella Italia
Anciana de 84 años fue estafada en $300.000 mediante el cuento del tío; la Policía analiza cámaras de centro comercial video
MONTEVIDEO

Anciana de 84 años fue estafada en $300.000 mediante el cuento del tío; la Policía analiza cámaras de centro comercial
Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas, Jardines del Hipódromo. video
conflicto en marconi

Amenazaron con armas en una policlínica mientras era asistido un joven herido tras una balacera en Marconi

Dejá tu comentario