Oddone sobre desempleo en el litoral: "Una preocupación de largo aliento, pero que este gobierno ha puesto mucho énfasis"

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, que está en Fray Bentos en el marco de El Frente Amplio te escucha, habló sobre la situación de empleo y se refirió a los autos eléctricos.

En el litoral, aseguró "ya se atiende de manera diferencial" el tema del desempleo. "Hay una política que impacta sobre distintos temas: precio de combustibles, tratamiento impositivo, estímulos que pretenden fomentar el empleo y en particular la instalación de empresas en esta zona del país, donde tenemos indicadores de empleo más preocupantes".

"Es una preocupación de Uruguay de largo aliento, pero que en particular este gobierno ha puesto mucho énfasis. La política de frontera va en esa dirección", dijo.

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Sobre los autos eléctricos y los cambios impositivos explicó que la exoneración en aranceles "se mantiene en cero" y que lo que se va a poner "es un IMESI a los autos eléctricos, que su valor de venta en el mercado supere los 30 mil dólares".

"El 66% de los vehículos vendidos el año pasado están exonerados, están por debajo de esa franja", aseguró.