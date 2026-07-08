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MINISTRO CONCURRIÓ AL PARLAMENTO

Comisión de Diputados comenzó a tratar la Rendición, con críticas de la oposición a las proyecciones; Oddone respondió

"Me encargué de mostrar con números desvíos de proyección que han tenido lugar durante el período pasado y que han tenido lugar en las últimas cinco administraciones", señaló el ministro.

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Comisión Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibió este miércoles al equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro Gabriel Oddone, para comenzar a tratar la Rendición de Cuentas.

La Cámara de Diputados tiene 45 días para analizar la Rendición, luego otros 45 días son para la Cámara de Senadores.

Los cuatro pilares son infancia, educación, seguridad y personas en situación de calle.

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El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, cuestionó el texto de la Rendición que ingresó. "Creo que estamos frente a una política presupuestal que no es consistente. Está claro que el plan económico del gobierno fracasó, el que vino con el Presupuesto del año pasado, porque no se han cumplido los supuestos, porque el país no creció a las tasas ni en los niveles que el Poder Ejecutivo proyectó", dijo.

El jueves habrá una conferencia de los partidos que integran la Coalición Republicana.

El Frente Amplio necesita dos votos de la oposición en la Cámara de Representantes para aprobar la Rendición de Cuentas.

Desde el partido Cabildo Abierto se indicó que no han tomado una decisión al respecto, están aguardando y analizando el texto. Señalaron que no pretenden apurarse.

El diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, dijo que se debe justificar "bien" sobre la perspectiva de crecimiento. "Se sigue por el camino de los aumentos de gasto, el aumento de la deuda", indicó.

"Los errores de proyección o los desvíos de proyección son algo habitual, normal, y es más, me encargué de mostrar con números desvíos de proyección que han tenido lugar durante el período pasado y que han tenido lugar en las últimas cinco administraciones. Y como mostramos en un cuadro, el desvío de proyección que tuvimos nosotros en el primer año de gobierno, es menor a todos los desvíos de proyecciones que han tenido lugar en los anteriores", aseguró en conferencia el ministro de Economía.

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