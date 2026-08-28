Un hombre de 27 años fue imputado este viernes por el homicidio de una joven de 24 años, ocurrido en la mañana del 12 de agosto en Piedras Blancas.
Imputado como coautor de homicidio el hombre que estaba detenido por el crimen de una joven en Piedras Blancas
Lucía tenía 24 años y en la mañana del 12 de agosto caminaba con su madre y su padrastro por Galeano y Batlle Pacheco cuando fue atacada a tiros. La familia de la víctima señala como responsable a su expareja, preso por homicidio.
Ese día, Lucía caminaba por Camino Teniente Galeano y Lorenzo Batlle Pacheco. Iba con su madre y su padrastro rumbo a una parada de ómnibus.
En un momento, se le acercó un hombre, le sacó un arma y comenzó a atacarla a balazos. Lucía corrió, intentó refugiarse, pero varas balas la alcanzaron. Si bien fue derivada a un centro de salud, terminó muriendo producto del ataque.
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La familia de Lucía denunció que varias veces habían advertido sobre ataques hacía Lucía y señalaban a una expareja de ella. El hombre, preso por homicidio, tuvo denuncias por parte de la víctima y comenzó a ser objeto de investigación de la Policía.
El caso es investigado por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos y en las últimas horas llevó adelante varios allanamientos detuvo al hombre de 27 años, que fue imputado como coautor de homicidio y se dispuso la prisión preventiva hasta el 18 de diciembre de 2026. La indagatoria continúa.
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