Julio María Sanguinetti: "El negro Rada es, de algún modo, un Artigas para mucha gente"

El expresidente Julio María Sanguinetti estuvo presente en el velorio de Ruben Rada acompañado por los legisladores colorados Andrés Ojeda y Tabaré Viera.

Allí dijo que concurrió “a saludar a la familia Rada y a homenajear a este grande de la música popular, tan identificado con nuestro pueblo, cantor de sus sentimientos, de sus emociones, de sus alegrías, de sus sinsabores”.

El expresidente definió a Rada como “un renovador” y se refirió a expresiones de deseo del artista sobre estudiar música. “No sé si hubiera sido el mismo. Uno piensa a dónde podría haber llegado si hubiera estudiado música, no sabemos. De pronto había perdido esa espontaneidad que lo llevó a donde lo llevó, a hacer esas fusiones de géneros”.

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Sobre sus encuentros con él, aseguró que fue “siempre muy cordial, muy respetuoso, siempre con esa picardía, esa semi sonrisa fantástica que tenía”.

Además, ambos eran hinchas de Peñarol. “Compartíamos una pasión muy importante, que sin ninguna duda nos unía”. dijo.

“Creo que hoy la recepción popular, lo que se ve en la calle de Montevideo, es una expresión muy fuerte de lo que significan estos íconos de la cultura de un país en la profundidad de toda su sociedad", añadió.

"Él simbolizaba una cosa muy importante, la negritud, de la que hablaba Pedro Figari y de la que él mismo hablaba. La exaltación de esa condición de ser negro como virtud y como condición", dijo Sanguinetti.

"Significaba tanto. Significa en este país algo muy particular, porque a veces desde afuera no se termina de entender. Yo tenía 14 años cuando Maracaná. Para mí Obdulio Varela, "el negro jefe", era como Artigas, en ese momento. El negro Rada es, también, de algún modo, un Artigas para mucha gente", afirmó.