Oddone aseguró que el plebiscito "no es el fin del mundo" y plantea "una situación compleja, pero que se va a poder manejar"

Oddone sostuvo que “el grado inversor lo tiene el sistema democrático uruguayo y que eso va a seguir existiendo cualquiera sea el resultado que tenga lugar en el plebiscito”. “El plebiscito no es el fin del mundo. Un resultado, cualquiera sea él, no el fin del mundo, es una situación compleja, pero que se va a poder manejar como otras situaciones se han manejado en el pasado”, indicó.

“Lo mejor que podemos hacer ahora, mientras estas cosas ocurren, es desde el sistema político transmitir lo que pensamos respecto al fondo del tema, pero que al mismo tiempo estamos en condiciones de manejar cualquier escenario que emerja del resultado electoral”, remarcó.

POLÍTICAS

“Se trata de un desafío importante si el plebiscito resultara aprobado”, dijo Oddone en la conferencia y mencionó la modificación de las prioridades en la asignación de los recursos, que se restringirían para otras políticas. “habría que repensar muchas cosas”, aseguró.

Oddone indicó que el equipo de trabajo en economía traza un escenario de acción en caso de que el plebiscito resulte aprobado. Transmitió que si bien es poco probable que se apruebe, se deben pensar acciones a seguir en ese escenario y que el gobierno está en condiciones de manejarlo. “En absoluto es inocuo un escenario u otro para las prioridades de cualquier gobierno que vaya a ser electo”, sostuvo.

IMPUESTOS

Oddone indicó que en la agenda de políticas económicas de un eventual gobierno del Frente Amplio “no está asumiendo la necesidad de aumentar impuestos”. Aseguró que un escenario internacional de cambios en materia tributaria “pueden llevar a que Uruguay se vea obligado a revisar regímenes de promoción, de atracción de inversiones que implícitamente tienen efectos tributarios”.

El economista reiteró su idea que “en campaña electoral no es bueno hacer anuncios de ningún tipo, en particular, prometer que no se van a a aumentar impuestos, porque hay circunstancias que están fuera del control del país”.

“En principio, no es el objetivo de la política económica del gobierno del Frente Amplio eventualmente modificar aspectos tributarios sustanciales, salvo que estén jalonados por cambios que vengan dados por el escenario internacional”, reiteró.

Oddone aseguró que en el centro de la atención de un Ministerio de Economía del Frente Amplio estará la calidad de vida de las personas en relación a empleo y salario real, que definió como su principal preocupación.

La atención a unas 300.000 personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, de las cuales 168.000 son niños, serán uno de los ejes cruciales de las políticas económicas.