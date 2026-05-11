Cardona: "Estamos viendo la posibilidad de que convivan el proyecto de hidrógeno verde de HIF con el plan del portland"

Los cancilleres de Uruguay, Mario Lubetkin, y de Argentina, Pablo Quirno, se reunirán este martes en Montevideo por la relocalización de la planta de hidrógeno verde de HIF Global en el departamento de Paysandú.

El encuentro se realizará a las 15:30 horas del que participará la ministra de Industria, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa; y la directora general de Fronteras, Cecilia Otegui.

Por Argentina, estarán además de Quirno, subsecretario Juan Navarro; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el intendente de Colón, José Luis Walser; el embajador de Argentina en Uruguay, Alan Beraud y la directora para América del Sur, Natasha Guinski.

Cardona fue consultada este lunes sobre la reunión con las autoridades argentinas por HIF Global y recordó la reunión que el presidente Yamandú Orsi mantuvo con el intendente Nicolás Olivera. Técnicos de la Dirección Nacional Energía de Ministerio de Industria visitaron la planta de HIF Global en Chile y a partir de ahí surgió la posibilidad de ver otras opciones a la relocalización inicialmente propuesta por la empresa.

"Estamos sacando las cuentas y viendo la posibilidad de que convivan al mismo tiempo el proyecto de hidrógeno verde y combustibles de gran porte como lo que es el proyecto de HIF para aviones y barcos, con la producción que tenemos y con el plan de trabajo que tenemos del portland", afirmó la ministra.

COMBUSTIBLES

Cardona también se refirió al impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles. "Esta guerra en particular es histórica; estamos teniendo una disrupción en el tema energético que no se da desde 1970", indicó.

La ministra destacó la gestión de Uruguay ante una realidad mundial complicada. "Estamos intentando hacerlo a la uruguaya", afirmó. Reivindicó las decisiones tomadas por el gobierno sobre los precios y el suministro con los recursos naturales y de infraestructura con los que cuenta el país, que permitió no trasladar al bolsillo de la gente los costos, como ocurrió en Argentina y Brasil.