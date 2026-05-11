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cambios en tránsito y transporte

Media calzada de día y corte total de noche por obras en avenida Centenario: mirá el detalle

Los trabajos comenzaron este lunes entre 8 de Octubre y avenida Italia, en sentido hacia el sur. Hay desvíos de tránsito y cambios en el transporte.

Obras en avenida Centenario, Montevideo.

Foto: Subrayado. Obras en avenida Centenario.

Foto: Subrayado. Obras en avenida Centenario.

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó las obras viales en avenida Centenario, entre avenida 8 de Octubre y avenida Italia, en la senda hacia el sur.

Es por asfaltado, una inversión estimada de $23 millones y es ejecutada por la empresa CVC con fondos de la comuna.

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Desde este lunes 11 de mayo comenzó la segunda etapa de la obra, que implica trabajos con media calzada durante el día y corte total en la noche, entre las 20:30 y las 6:00.

Durante el día se realizarán tareas de reposición de cordones de granito, cruces bajo pavimento y picado de base de hormigón. En la noche se hará fresado del pavimento existente, reparación de baches profundos, colocación de geogrilla y tendido de carpeta asfáltica.

Además, quedó prohibido el estacionamiento de vehículos en todo el tramo afectado.

La IMM prevé que las obras se extiendan hasta el 22 de mayo, siempre que las condiciones del tiempo lo permitan.

Durante el corte nocturno habrá desvíos en varias líneas de ómnibus:

  • Líneas 76, 185, 186, 192, 316 y 328: desviarán por Luis Alberto de Herrera y avenida Italia.

  • Línea 115: circulará por Larrañaga, Famaillá, Urquiza y Mariano Moreno.

  • Línea 330: irá por 8 de Octubre, Luis Alberto de Herrera, avenida Italia y Escuder Núñez.

También quedarán suspendidas las paradas ubicadas en:

  • Avenida Centenario y Hospital Militar

  • Avenida Centenario y Cibils

  • Avenida Centenario y Garibaldi

Las paradas provisorias estarán sobre Luis Alberto de Herrera.

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