Dueño de local afectado por siniestro en Cordón: "Vinimos y vimos un auto metido en el consultorio"

Paul es el propietario del consultorio odontológico ubicado en la esquina de Gaboto y Mercedes, y esta madrugada se despertó con una llamada por su servicio de alarma. “Vinimos hasta acá y vimos que había un auto metido adentro del consultorio”, relató.

“Había tres personas que estaban durmiendo y uno empezó a gritar, porque temió lo peor por el compañero que estaba durmiendo ahí, y aparentemente no se hizo nada. No tengo más información sobre él, pero podía haber sido una tragedia”, consideró Paul. La información policial a la que accedió Subrayado indica que no hubo lesionados.

El comerciante está haciendo relevamiento de las pérdidas materiales en su local, que, de en primera instancia quedó con las cortinas metálicas destruidas, pero también se vieron afectados vidrios internos, equipamiento y tecnología.

Relató que el conductor que causó el choque “venía a contramano por Mercedes, a 90 kilómetros por hora, se encontró con el que venía en Gaboto, habilitado por el semáforo. Según tengo entendido el muchacho es militar y tenía denuncias por casos similares. La espirometría si no recuerdo mal le dio 2,2. Causa bastante frustración, porque no es algo que debería pasar, y no debería pasar dos veces tampoco”.

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